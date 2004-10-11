حداد عادل: مجلس و دولت به يكديگر اعتماد دارند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" حداد عادل كه با خبرنگاران پارلماني گفتگو مي كرد گفت: معتقديم كه دوستان در دولت خير و صلاح كشور را مي خواهند و فكر مي كنيم كه دولت هم، چنين اعتمادي به نمايندگان دارد. پس چه بهتر كه در چارچوب چنين اعتمادي با هم گفتگو كنيم چرا كه هميشه از گفتگو سود برده ايم.

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: تعامل مستلزم تفاهم است و همكاري پس از همفكري به نتيجه مي رسد.

وي افزود: از معاون اول رييس جمهور و گروه وزراي اقتصادي دولت دعوت كرديم كه با جمعي از نمايندگان و اعضاي هيات رييسه مجلس جلسه اي داشته باشيم و گفتگو كنيم و اين جلسات جلوي بسياري از مشكلات را كه پيدا مي شود و به سطح جامعه كشيده مي شود و برخي جاروجنجال بسياري بر سر آن راه مي اندازند، مي گيرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با توجه به نزديكي فصل بودجه در اين جلسه تصميم گرفته شد گروه كاري مشتركي از دولت و مجلس تشكيل دهيم كه به صورت فشرده و مستمر تبادل نظر كنند و به توافقي برسيم كه كار دولت و مجلس و كشور آسانتر شود.