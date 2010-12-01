9 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی لرستان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری همایش حمایت از کمیته های فنی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد بازرسی های صورت گرفته در سطح واحد های تولیدی لرستان در سال جاری، اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال جاری بیش از 9 هزار و 454 مورد بازرسی از سطح واحد های تولیدی استان لرستان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این بازرسی ها از واحدهای تولیدی در راستای رسیدگی به وضعیت کارگاهها و واحد های تولیدی و همچنین اجرای قوانین و مقررات حفاظت و ایمنی کار صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: همچنین در مدت زمان یاد شده بیش از 38 خانه بهداشت کارگری در سطح استان لرستان بازرسی به عمل آمده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به اینکه بازرسی از سطح خانه های بهداشت کارگری در سال جاری بیش از 58 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: این در حالی است که تعداد بازرسی های صورت گرفته از سطح خانه های بهداشت کارگری در سال گذشته 24 مورد بوده است.

ویسکرمی با اشاره به آموزش های ارائه شده در طول سال جاری برای کارگران واحدهای تولیدی، بیان داشت: تعهد اداره کار و امور اجتماعی استان در سال جاری آموزش 40 هزار کارگر واحد های تولیدی بوده که با برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان به بیش از 223 هزار و 816 نفر ساعت آموزش افزایش یافته است.

وی یادآو شد: آموزش کارگران واحد های تولیدی سطح استان لرستان در سال جاری بیش از 559 درصد رشد داشته است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به دوره های آموزشی برگزار شده برای کارفرمایان استان، خاطر نشان کرد: تعهد استان ما آموزش 500 نفر ساعت بوده ولی تاکنون بیش از یک هزار و 230 نفر ساعت از کارفرمایان استان آموزش ارتقا امنیت و بهبود کار را دیده اند.