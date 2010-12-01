صهیونیستها یک عضو حماس را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "فواد الخفش" تاکید کرد: نظامیان صهیونیست سحرگاه امروز "شیخ نایف الرجوب" نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین را در شهر "الخلیل" ربودند.

وی افزود: ربودن نایف به مثابه اعلان جنگ علیه شخصیتهای فلسطینی و تلاش دیگری برای بازداشت دوباره آنها نه به شکل جمعی که به صورت فردی است.

مدیر مرکز آزادی اسیران و حقوق بشرفلسطین ادامه داد: "نایف الرجوف" فقط پنج ماه بیشتر از آزادی اش نمی گذرد زیرا درمورخه 2006/06/20 صهیونیستها وی را بازداشت کرده بودند و مدت چهارسال در زندان بود.

الخفش از همه سازمانهای حقوق بشر و پارلمانی درسراسر جهان خواست که دخالت سریع و عاجلی برای توقف اقدامات علیه شخصیتهای فلسطینی به عمل آورند.

شایان ذکر است که صهیونیستها اخیرا "خاتم قفیشه" و"محمود الرمحی" از نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را بازداشت کرده اند.