تدوین طرح جدید صیانت از جنگلهای شمال / آتش سوزی جنگلهای گلستان نگران کننده است

حجت الاسلام علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از سوی سازمان محیط زیست کشور در دست تدوین است و در چند روز آینده به مجلس و دولت ارائه می شود.

وی اظهار داشت: این طرح نیازمند فعالیتهای کشوری است که در حاشیه جنگلها باید اجرا شود و باید از آن حمایت کرد.

وی با اشاره به آتش سوزیهای جنگل گلستان افزود: براثر بروز اتش سوزی بسیاری از اراضی جنگلی از بین می رود و منابع کشور نیز نابود می شود.



آتش سوزیهای جنگل گلستان نگران کننده است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت آتش سوزیهای جنگلهای استان بسیار نگران کننده است و به دلیل خشک بودن جنگل، عدم نزولات آسمانی وضعیت بسیار نامطلوب است.

وی تاکید کرد: دستگاههای متولی دربحث حوادث و سوانج استان باید میزان آموزشهای شهروندان را افزایش دهند تا در چنین مواقعی بتوانند از مردم استفاده کنند.

وی با بیان اینکه یکی از احتمالات، دخالت انسان در آتش سوزیهاست، یادآورشد: شهروندان باید برای حفظ سرمایه های اصلی کشور همکاری داشته باشند.



مسائل فرهنگی کشور با چالش روبروست



حجت الاسلام طاهری، به مسائل فرهنگی کشور اشاره و اضافه کرد: کشور در این زمینه با چالشهای زیادی روبروست و از اینرو، کارگروه های فرهنگ و هنر در سفر سوم راه اندازی شده است.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت در جریان سفر سوم به استان گلستان، اعتبار خوبی را برای امور فرهنگی استان اختصاص داده است.

وی یادآورشد: امروز هجمه اصلی دشمنان اسلام جنگ نرم است و اگر بخواهیم دربرابر آن حرکتی انجام دهیم، نیازمند حمایت مسئولان و برآوردن انتظارات بحق مردم هستیم.