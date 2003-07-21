اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي انرژي هسته اي نبايد تحت تاثير آمريكا قرار گيرند

علاء الدين بروجردي در گفتگو با خبرنگارمهر در واكنش به ادعاي برخي ديپلماتهاي بي نام و نشان درخصوص كشف اورانيوم غني شده در ايران آن را بهانه اي ديگر براي فشار بر ايران عنوان كرد.

وي با بيان اينكه هم ‌اكنون‌ پروتكل‌ الحاقي‌ براي‌ ايران‌ به‌ چالشي‌ خاص‌ و مشكل‌ ساز تبديل‌ شده‌، گفت: هرگونه‌ اقدام‌ نسنجيده‌ شرايط نامناسبي‌ را براي‌ كشور ايجاد خواهد كرد.

بروجردي گفت : ايران‌ براي‌ پيوستن به پروتكل امتيازات خاصي را خواستار ‌ است‌ كه‌ شرط لغو تحريمها يكي‌ از آنها است‌ و اين‌ اقدام‌ بايد درسطح بين المللي با تدبير و تصميم‌گيري‌ مناسب‌ و صحيح‌ دنبال شود .

اين عضوكميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود : آمريكا با سياسي كردن موضوعات و فشار بر ايران به دنبال ايجاد شبهه در اتحاديه اروپا و منزوي كردن ايران درجامعه جهاني است.

اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه ايران هيچ ترس و نگراني از بازديد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي ندارد و آماده هرگونه همكاري در اين زمينه است، گفت: مقامات جمهوري اسلامي ايران قطعا براساس آنچه منافع ملي كشور اقتضا كند، تصميم گيري خواهند كرد .

نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي، طرح موضوع مقاومت ايران در برابر امضاي پروتكل الحاقي معاهده NPT را بهانه جويي آشكار آمريكا عنوان كرد و گفت : آمريكا با فشار بر ايران و ايجاد شبهه در اين زمينه به دنبال منزوي كردن ايران در جامعه جهاني است .

بروجردي درعين حال تصريح كرد : ايران در يك شرايط آرام و منطقي حاضر است، اين پروتكل را امضا كند وهيچگاه مرعوب فشارهاي آمريكا نخواهد شد .

وي افزود خوشبختانه در سفر البرادعي به تهران فعاليهاي هسته اي كشورمان مورد تاييد دوباره قرار گرفت و ايران نيز اعلام آمادگي كرد درخصوص پروتكل الحاقي در آينده نزديك پس از بازديد بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي موضع اصولي و نهايي را اتخاذ كند.

اين نماينده مجلس فشارهاي آمريكا را مطلب تازه اي ندانست و گفت : آمريكا از ابتداي پيروزي انقلاب به دنبال منزوي كردن و براندازي انقلاب اسلامي بوده است و قطعا بهانه گيري هاي آمريكا در باره ايران ادامه خواهد يافت و با امضاي پروتكل الحاقي 2+93 پايان نمي يابد .

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : مباحث ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ تاثيري در روند ارتباط ايران با اتحاديه اروپا نخواهدگذاشت و جمهوري اسلامي ايران در توسعه روابط با كشورهاي اروپايي مصمم است .

وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي اروپايي و خصوصا كارشناسان سازمان بين المللي انرژي اتمي بر فعاليت هسته اي صلح آميز ايران همواره اذعان داشته اند، گفت : منافع اتحاديه اروپا و ايران اقتضا مي كند روابط متقابل را توسعه دهند و از طرح مباحث تفرقه انگيز بپرهيزند.

وي با انتقاد از برخورد دوگانه سازمانهاي بين المللي و بويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي با كشورهاي دارنده تكنولوژي هسته اي گفت : دسترسي به اين تكنولوژي واستفاده صلح آميز از آن يك اصل و تعهد جهاني است و جمهوري اسلامي تاكنون نشان داده است كه در راستاي قوانين آژانس بين المللي عمل كرده و همواره براستفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد داشته است .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس برخي اظهارات نخست وزير انگليس درباره فعاليتهاي هسته اي ايران و همصدايي وي با آمريكا را نوعي فرافكني در برابر مشكلات داخلي اين كشورو فرار از استيضاح عنوان كرد وآن را نگران كننده ندانست.