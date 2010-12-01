اجرای طرح مروج سلامت در 19 مدرسه همدان

محمد مهدی مجذوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه طرح مدرسه مروج سلامت، بستری مناسب برای ترویج سلامت در جامعه است، گفت: مشارکت دانش ‌آموزان، کارکنان مدرسه و والدین در ترویج سلامت از اصول بنیادی مدرسه مروج سلامت است.

مجذوبی با بیان اینکه در این طرح پیشگیری از رفتارهای پرخطر شامل اعتیاد، مصرف دخانیات و خشونت دنبال می‌شود، افزود: رویکرد آموزشی این برنامه مبتنی بر آموزش فعال مهارت‌های زندگی از طریق الگوی مشارکت‌جویانه است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در افزایش اطلاعات و مهارت‌های لازم دانش‌آموزان، موثر است، گفت: افزایش سطح مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های سلامت مدرسه، ارتقای ارتباط والدین با مدرسه با مشارکت در پیشگیری از رفتارهای پرخطر و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و مهارت دانش‌آموزان در پیشگیری از اعتیاد، دخانیات، ایدز و خشونت از اهداف این طرح است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: بر اساس این طرح در مدارس مروج سلامت، شاخص های مربوط به سلامت و بهداشت محیط به طور کامل رعایت خواهد شد.

مجذوبی اضافه کرد: طبق توافق انجام شده بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش، انجام این طرح از اول آذر ماه سال جاری با مشارکت فعال اولیا و مربیان، دانش آموزان و کارکنان مدارس آغاز شد.