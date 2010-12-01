۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

سیستم معیوب آموزشی فرصتی برای پژوهش نمی دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با ابراز تاسف از سیستم معیوب نظام آموزشی کشور که در آن خواندن، حفظ کردن، امتحان دادن و در نهایت فراموش کردن گنجانده شده است تصریح کرد: این سیستم معیوب به محققان فرصت چندانی برای پژوهش نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی ظهر چهارشنبه در سومین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش در گرگان افزود: پژوهشی که برای حل مشکلات مردم نباشد، به درد مردم نخورد و سفارش دهنده آن مردم نباشند تولید علم محسوب نمی‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: پژوهش یا باید از سوی صنعت و یا سیستم بهداشتی درمانی سفارش تا منجر به ارتقای فرآیندی در جامعه شود.
 
سمنانی افزود: با استیلای علم و دانش در عصر اطلاعات هیچگاه فراغت از تحصیل حاصل نمی شود، زیرا که طبق آمار و بررسی ها هر پنج سال اطلاعات پزشکی با 50 درصد تغییر مواجه است.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اعتبارات محدود در امر پژوهش تصریح کرد: در این خصوص کمک چندانی نیز از سوی خیران صورت نگرفته است از این رو هر چند شاهد رشد فزاینده‌ای در امر پژوهش در کشور هستیم باید طوری برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم از این منابع محدود استفاده بهینه‌ای ببریم.
 
وی گذشت سه دهه پس از انقلاب را در زمینه تحقیقات مطلوب ارزیابی کرد و از تکنولوژی‌های جدید اعم از پیوند اعضا و سلول‌های بنیادین و پیشرفت‌هایی که در علم سلولی و مولکولی به آن دست یافته‌ایم به عنوان اقداماتی ارزنده یاد کرد. 
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: به کار بستن تحقیقات باید به کارآفرینی منجر شود و یا در ارتقای سطح سلامت مردم در جامعه گام بردارد.
