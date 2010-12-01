ترمینال ورودی فرودگاه همدان بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، علی کیخایی اظهار داشت: در حال حاضر پیمانکار بهسازی ترمینال حج این فرودگاه مشخص شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

کیخایی با اشاره به محدودیت هایی که به علت کمبود فضای سالن حج برای زائران سال گذشته پیش آمده بود، گفت: وجود یک ترمینال مجزا برای پروازهای ورودی حج و برون مرزی در فرودگاه همدان لازم است.

مدیر فرودگاه همدان افزود: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده بهسازی ترمینال قدیم فرودگاه همدان که در قالب بازسازی ترمینال حجاج انجام می شود، با اعتباری افزون بر سه و نیم میلیارد ریال تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.