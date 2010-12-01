پرهیز از برنامه های ویترینی در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی الیاسی ظهر چهارشنبه در نشست استانداری افزود: حجم اعتبارات فرهنگی سفرسوم ریاست محترم جمهور به استان غیرقابل باور است.

وی گفت: دستگاهها باید بتوانند برنامه ای تعریف کنند تا این اعتبارات در قالب برنامه اجرا شود.

وی با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در درست هزینه کردن اعتبارات فرهنگی ادامه داد: ماندگاربودن، اثربخش بودن، مشخص بودن و فراتر از اقدامات دستگاههای اجرایی بودن از ویژگیهای اعتبارات فرهنگی سفر است که دقت و حساسیت بیشتری لازم است.

دبیر کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی گلستان بر مبتنی بودن برنامه های فرهنگی سفر به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و قابلیت ارزیابی داشتن برنامه تاکید کرد.

الیاسی بر ضرورت واگذاری برنامه های فرهنگی سفر به موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی که از توان و ظرفیت بالایی برخوردارند تاکید و اعلام کرد: موسسات و نهادهای غیردولتی راانتخاب کنیم که درمجموع کارهایشان همراه وهمگام با نظام و برنامه های دولت وعامل تقویت ارزش های نظام باشند.



وی همچنین بر اهمیت نظارت بر برنامه ها توسط دستگاههای اجرایی درکل فرآیند انجام کار و برنظارت کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.