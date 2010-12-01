دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن روابط عمومی کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان انتخابات هیئت مدیره انجمن روابط عمومی کرمان برای دوره جدید برگزار شد و سید محمد حسینی مدیر روابط عمومی صدا و سیما کرمان، محمد رضا ملاحسینی مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات کرمان، محسن عباسپور مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای کرمان، رضا غلامرضایی مدیر سابق روابط عمومی استانداری کرمان، هادی خالقی نسب مدیر روابط عمومی دادگستری کرمان، اصغر سهراب بیگ زاده مدیر سابق روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمان، نادر عظیمی مدیر کل روابط عمومی شرکت گاز کرمان، حمید شیخ اسدی مدیر سابق روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی کرمان با کسب اکثریت آرا به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیر انتخاب شدند.

براساس این گزارش ناصر گل محمدی مدیر سابق روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی کرمانو علیرضا ابوالحسنی مدیر روابط عمومی سازمان بازرگانی کرمان نیز به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

پس از رای مخفی اعضا هیئت مدیره رضا غلامرضایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و اصغر سهراب بیگ زاده به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد بصیریان به عنوان مدیرعامل انجمن روابط عمومی به مدت سه سال انتخاب شدند.

انجمن روابط عمومی استان کرمان از جمله سازمان های مردم نهاد تخصصی و صنفی دارای مجوز فعالیت از استانداری کرمان است که مدیر فعلی و سابق روابط عمومی های دولتی و خصوصی می توانند به عضویت آن در آیند.

