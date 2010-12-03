علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این جشنواره گفت: در حال حاضر مشغول جمعآوری آثار هستیم ولی به زودی هم فراخوان رسمی این جشنواره را اعلام خواهیم کرد.
این جشنواره در پی امضای یک تفاهمنامه همکاری میان موسسه خانه کتاب و با ادارهکل ارشاد استان هرمزگان شکل گرفته و قرار است به صورت دوسالانه و همزمان با روز ملی خلیج فارس (10 اردیبهشت) برگزار شود.
مدیرعامل خانه کتاب ابراز امیدواری کرد با همکاری هیئت امنای این موسسه در دوره اول همه کتابهای منتشر شده بعد از انقلاب با موضوع خلیج فارس و آئیننامه این جشنواره ارزیابی شوند و افزود: در دورههای بعدی این جشنواره که هر دو سال یکبار برگزار میشود، کتابهای منتتشر شده در آن بازه زمانی داوری میشوند.
به گفته شجاعی در این جشنواره همه کتابها و پایاننامههایی که درباره تاریخ، جغرافیا و ادبیات مربوط به خلیج فارس در سه حوزه تالیف، ترجمه و تصحیح ارزیابی میشوند و به برگزیدگان آنها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
بر اساس تفاهمنامه مذکور همچنین قرار است پس از ساخت یک کتابخانه تخصصی بزرگ در هرمزگان با هدف پوشش منابع مکتوب مرتبط با خلیج فارس، موسسه خانه کتاب این منابع را تامین کند.
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