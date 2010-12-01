ترور اخیر نشانگر حقارت دشمن در مقابل اراده ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستانه، حرکت ناجوانمردانه دشمن را نشان از حقارت آنها دانست و گفت: اتحاد و انسجام اسلامی حاکم بر ایران و رشد و پیشرفت علم و فناوری با وجود تحریمها، دشمن را به خواری و سردرگمی رسانده است.

وی افزود: این اقدام مذبوحانه بدون شک موجب قاطعیت بیشتر دانشگاهیان در حفظ و حراست از آرمانهای انقلاب اسلامی و استوارتر شدن گامهای ایشان در مسیر رشد علمی کشور خواهد شد.

استاندار هرمزگان گفت: دشمنان بدانند که تحمیل این خسارتها به جامعه علمی ایران هیچ عایدی ندارد و این ملت دسترسی به قله های پیشرفت و دانش را سرلوحه کار خود قرار داده است.

هاشمی ضمن عرض تسلیت به خانواده دکتر مجید شهریاری برای دیگر استاد ترور شده دکتر فریدون عباسی و دیگر مصدومان آرزوی بهبود و سلامتی کرد.