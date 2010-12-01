اعطای تسهیلات به دانشجویان شاهد منع قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، حسین علی علیخانی ظهذر چهارشنبه در حاشیه دومین روز سفر استانی دولت به مازندران در همایش دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاههای مازندران در بابلسر یادآورشد: ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها محل رفع مشکلات دانشجویان است و مدیران برنامه ریزی شایسته تری در این حوزه داشته باشند.

وی اعلام کرد: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در غالب طرح شاهد و ایثار بعد از فارغ التحصیلی یک سال و نیم به عنوان کارورز به دانشگاه معرفی شوند و از طریق ساماندهی طرح اشتغال بعد از پایان این دوره به مدت سه سال به صورت قراردای فعالیت کنند.

وی ادامه داد: این دانشجویان بعد از سه سال در صورت نیاز به صورت پیمانی به استخدام دستگاهها در خواهند آمد.

علیخانی در ادامه اظهار داشت: حفظ شأن و تکریم حرمت دانشجویان شاهد و ایثارگر وظیفه اصلی همه مدیران در دانشگاهها است.

مشاور وزیر علوم در امور شاهد و ایثارگر با محکوم کردن رفتار کور دنیای استکبار گفت: دشمنان دچار غفلت شده اند و مردم باید بصیرت و آگاهی را چراغ راه خود قرار دهند و از ولایت و نظام فاصله نگیرند.

در پایان این مراسم به تعدادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.





