۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

برگزیدگان قصه گویی آزاد استان مرکزی معرفی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری استان مرکزی از معرفی برگزیدگان قصه گویی آزاد در بخش استانی خبر داد و گفت: 32 قصه گو کانونی و آزاد در مدت یک روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

محمد تقی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این 32 قصه گو از میان 60 قصه گوی مرحله اول (حوزه ای) به مرحله دوم (استانی) را ه یافته اند.

وی ادامه داد: زندگی پیامبر اسلام، معرفی وقایع و معرفی شخصیتهای ایرانی و اسلامی محوریت قصه ها را تشکیل می داد که هر یک از قصه گویان با شیوه ای متفاوت به قصه ها پرداختند.

وی اظهار داشت:  قاسم کاظمی دهقی معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی،هانیه صفری  مربی هنری مرکز شماره پنج اراک زهرا دیانتی مربی ادبی مرکز شماره پنج اراک  قصه گویان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

حقی اظهارداشت: هیئت داوران نیز مژگان خوش طبع  ،لیلی همتی و نهضت حجت اللهی ( به صورت مشترک) و تارا شیرانی و فریده محمودی ( به صورت مشترک) را از مربیان کانون پرورش فکری در بخش قصه گویی انتخاب کرد.

