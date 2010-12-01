برگزیدگان قصه گویی آزاد استان مرکزی معرفی شدند

محمد تقی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این 32 قصه گو از میان 60 قصه گوی مرحله اول (حوزه ای) به مرحله دوم (استانی) را ه یافته اند.

وی ادامه داد: زندگی پیامبر اسلام، معرفی وقایع و معرفی شخصیتهای ایرانی و اسلامی محوریت قصه ها را تشکیل می داد که هر یک از قصه گویان با شیوه ای متفاوت به قصه ها پرداختند.

وی اظهار داشت: قاسم کاظمی دهقی معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی،هانیه صفری مربی هنری مرکز شماره پنج اراک زهرا دیانتی مربی ادبی مرکز شماره پنج اراک قصه گویان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

حقی اظهارداشت: هیئت داوران نیز مژگان خوش طبع ،لیلی همتی و نهضت حجت اللهی ( به صورت مشترک) و تارا شیرانی و فریده محمودی ( به صورت مشترک) را از مربیان کانون پرورش فکری در بخش قصه گویی انتخاب کرد.