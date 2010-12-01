اینترپل"آسانگ"را بازداشت می کند/ محدودیت دسترسی به اطلاعات در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با این اقدام وزارت خارجه آمریکا که پس از انتشار هزاران سند ویکی ‌لیکس در رسانه‌ ها صورت می‌ گیرد، اطلاعات مهم دیپلماتیک از دسترسی شمار زیادی از کارمندان دولت این کشور دور می‌ ماند.

از سوی دیگر اینترپل روز سه‌ شنبه با اضافه کردن نام "جولیان آسانگ" بنیانگذار ویکی لیکس، به لیست قرمز خود، حکم بازداشت وی را به اتهام فساد اخلاقی صادر کرد.

لیست قرمز اینترپل شامل نام فراریانی است که هرچه سریع‌ تر باید به کشور تعقیب کننده‌ شان بازگردانده شوند. آسانگ استرالیایی بوده و پرونده آزار جنسی او در سوئد جریان دارد.

این در حالی است که پیشتر پلیس سوئد حکم بازداشت آسانگ را صادر کرده بود.