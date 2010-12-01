درخواست اعتبار برای حوزه علمیه خراسان شمالی نشده است

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: بودجه حوزه علمیه استان هر سال 60 میلیارد ریال است و نمی‌دانیم این بودجه را باید به چه کسی بدهیم و کسی از جمله حوزه علمیه استان هنوز درخواستی به من در رابطه با نیاز به بودجه نداده است.

وی تصریح کرد: اختیار درخواست بودجه بر عهده حوزه علمیه خراسان شمالی نبوده و درخواست باید از حوزه علمیه مشهد یا قم باشد در صورتی که تاکنون چنین درخواستی به استانداری ارائه نشده است.



این مسئول در خصوص بازدید از حوزه علمیه بجنورد با اشاره به اینکه مدارک تحصیلی در این حوزه پنجم، سیکل و تعداد اندک دیپلم بودند گفت: حوزه علمیه استان خراسان شمالی ضعیف است و فاصله این استان با دیگر نقاط کشور بسیار زیاد است و باید تلاش شود این فاصله را کم کنیم.



شفقت ادامه داد: یکی از اولویتهای ما اصلاح ساختار و آبادانی و عمرانی حوزه است و اگر هم اکنون به با این روند پیش رویم ضعیف‌تر می‌شویم و همچنین در مقایسه با رشد دانشگاهها رشد حوزه با تأخیر مواجه بوده است.

