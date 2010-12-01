14 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان قزوین هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی دهباشی پورظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن اجتماعات این اداره اظهار داشت: این آمار به تفکیک در شهرستانهای استان شامل یک هزار و33 معلول در آبیک، دوهزار و 61 نفردر البرز، دوهزار 171 نفر در بوئین زهرا، دوهزار و 176 نفر در تاکستان و شش هزار و354 نفرمعلول در شهر قزوین تحت پوشش هستند.

دهباشی پور افزود: طبق استاندارد جهانی چهار درصد جمعیت هر کشور از معلولیت رنج می برد و از آنجا که در ایرا ن در این زمینه کار تحقیقاتی انجام نشده این آمار بیشتر است.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تصریح کرد: در ایران بیشترین عامل معلولیت ناشی از تصادفات است که بیشترین معلولان هم جسمی و حرکتی هستند که در سال 87 حدود 137 نفر، سال 88 تعداد 170 نفر ودر سال جاری 197 نفر معلول ضایعه نخاعی کمری و33 نفر ضایعه نخاعی از ناحیه گردن در استان ثبت شده است.

دهباشی افزود: ماهیانه 45 هزار تومان حق پرستاری به این گروه تعلق می گیرد که بر اساس نیازمندی فرد این مبلغ متغییر است و علیرغم رشد معلولین نخاعی اعتبارات این بخش از 22 میلیون به 29 میلیون تومان افزایش یافته است که جوابگوی نیازها نیست.



وی خاطرنشان کرد: در استان قزوین 782 بیمار روانی، یک هزار و 520 نابینا، دو هزار و 167 ناشنوا، دوهزار و 319 معلول ذهنی و 418 سالمند تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

دهباشی پورگفت: تعداد بیماران روانی در استان به نسبت سالهای قبل افزایشی نداشته است و استان قزوین در جمعیت معلول رتبه 20 کشور را دارد.

این مسئول یادآور شد: آمار ناشنوایان در بدو تولد به نسبت دو در هزار است و این آمار در شش سالگی به 15 در هزار می رسد لذا ضروری است که خانواده ها تحت آموزش مستمر قرار بگیرند و همواره از سلامت کودکان خود آگاه شوند و استعدادهای آنها را قبل از این سن مورد ارزیابی قرار دهند زیرا بیشترین بهره هوشی انسان تا پنج سالگی است.

وی خاطرنشان کرد: مشاوره قبل از ازدواج و بدو تولد و داشتن شناسنامه سلامت از عوامل تعیین کننده سلامت آینده جامعه بشمار می رود که خانواده ها لازم است از آموزش مهارت های زندگی قبل و بعد ازدواج برخوردار شوند.

معاون توانبخشی اداره بهزیستی استان تاکید کرد: مشاوره قبل از ازدواج به صورت اجباری در استان انجام نمی شود و این طرح بیش از سه سال در دست بررسی است اما هنوز متاسفانه کاری صورت نگرفته و به همین دلیل در کشور سیستمی برای شناسایی نیازهای جامعه تعریف نشده است.

وی درپایان در خصوص نگهداری بیماران روانی مجرم اظهار داشت: این وظیفه به عهده قوه قضائیه است اما بهزیستی در چند مورد مجبور به نگهداری ازاین بیماران شده است که به علت نداشتن مکانی برای نگهداری این گونه افراد با مشکلات فراوانی مواجه شده و در یک مورد از دستگیری یک بیمار روانی متهم به سرقت که مدت سه سال درشرایط بسیار بد زندان نگهداری شده بود بعد از آسیبهای فراوان وارد شده به بیمار در اختیار بهزیستی قرار گرفت که نگهداری وی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

دهباشی پور اظهار امیدواری کرد با افزایش اطلاعات خانواده ها و جدی گرفتن سلامت کودکان شاهد کاهش معلولیت در جامعه باشیم.