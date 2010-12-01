به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اصغر پرتوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به ترور شهید شهریاری دانشمند زنجانی و از استادان دانشگاه های کشورمان اظهار داشت: این حرکت، اعمال غیر انسانی فجیع و شنیع دشمنان را می رساند.

وی با اشاره به ترورهایی که در طول انقلاب اسلامی در ایران انجام شده است، تصریح کرد: وقتی که دشمنان انقلاب از همه توطئه ها مأیوس شدند به ترور روی آوردند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در ادامه تصریح کرد: موج ترورها بعد از پیروزی انقلاب و تثبیت آن و سپس روش هایی از جمله محاصره اقتصادی و تحریم ها کارساز نشد و آنها به سمت ترور شخصیت های نظام مانند شهید بهشتی، رجایی و باهنرها بازگشتند.

پرتوی مهمترین عامل سرپا نگه داشتن نظام سیاسی کشورمان را شخصیت های علمی دانست و بیان داشت: دشمنان می خواهند با کنار زدن آنها بتوانند نظام را ساقط کنند و امروز نیز در این مقطع به حذف و ترور شخصیت های علمی روی آورده اند.

وی توسعه علمی و فناوری توفیق آمیز و شگفت آور کشورمان را از دلایل ترور عنوان کرد و افزود: ترس آنها از این است که ایران به یک قدرت منطقه ای و جهانی تبدیل شود که این حرکت تروریستی نشان دهنده این است که آنها کاملاً بر آن واقفند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان خاطرنشان کرد: دشمنان نظام بعد از آن که از طریق تهدید، تطمیع و جریان فرار مغزها نتوانستند در مقابل نظام بایستند، بنایراین اقدام ترور و کنار زذن شخصیت های علمی کشور را آخرین راه دیدند.

پرتوی با تأکید براینکه این اقدام تروریستی یقیناً به خارج از مرزهای کشور برمی گردد، تصریح کرد: این اقدام نشان می دهد دشمنان چقدر روحیه خبیثی دارند و برای شکست دادن رقیب به هر عملی متوسل می شوند.

وی درپایان خواستار پیگیری مسئولان کشورمان در مجازات کردن عاملان این ترور شد و بیان داشت: این اقدام بیش از پیش نشان می دهد که مسئولان نظام نیز باید برای حفظ جان نخبگان و اندیشمندان کشور اقدامات مؤثری را انجام دهند.

شهید مجید شهریاری از دانشمندان زنجانی بود که مقطع متوسطه را در دبیرستان امیرکبیر شهر زنجان سپری کرد .

