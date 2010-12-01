مرکز رشد علوم انسانی، هنر و معماری در یزد راه اندازی شد

رئیس مرکز رشد علوم انسانی، هنر و معماری یزد در حاشیه آغاز به کار این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: مرکز رشد علوم انسانی، هنر و معماری با هدف کارآفرینی برای فارغ‌ التحصیلان رشته‌های علوم انسانی در پارک علم و فناوری یزد راه‌ اندازی شده است.

محمد قویدل با اشاره به شرایط پذیرش در این شرکت بیان داشت: شرکت ‌های پذیرفته شده در مرکز رشد در زمینه‌های علوم اجتماعی، ادبیات و نگارش و ویرایش، هنرهای تجسمی، انیمیشن، بازاریابی و روابط عمومی فعالیت می ‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌ های مستقر در مرکز رشد علاوه بر استفاده از امکانات و خدمات اداری، مشاوره‌ ای، تخصصی، آموزشی و آزمایشگاهی می‌توانند از 150 میلیون ریال اعتبار سه ساله خود نیز استفاده کنند.

قویدل افزود: شرکت‌ های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی، هنر و معماری می‌ توانند با ارائه طرح فنی به این مرکز از صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و صندوق مهر امام رضا (ع) تا یک میلیارد ریال وام دریافت کنند.

رئیس مرکز رشد علوم انسانی، هنر و معماری با بیان اینکه شرکت ‌ها پس از پذیرش در مرحله پیش رشد قرار می ‌گیرند، افزود: شرکت ‌های مستقر در این مرکز می ‌توانند با عقد دو قرارداد همکاری برای شرکت و بیمه یکی از کارمندان شرکت، از مرحله پیش رشد به مرحله رشد تبدیل وضعیت دهند.

قویدل، ایجاد هم ‌افزایی در راستای توسعه فناوری و اقتصادی منطقه با شکل ‌گیری کسب و کارهای کوچک و متوسط فناور را چشم ‌انداز این شرکت عنوان کرد.

وی کیفی‌ سازی مباحث علوم انسانی و استفاده از فناوریهای نوین در توسعه علوم انسانی را از مهمترین اهداف این مرکز دانست.

قویدل ادامه داد: در حال حاضر 11 شرکت در این مرکز مشغول فعالیت هستند که از این تعداد سه شرکت از مرحله پیش رشد به مرحله رشد ارتقا یافته‌ اند.

وی عنوان کرد: مرکز رشد علوم انسانی، هنر و معماری به عنوان نخستین مرکز در کشور با پذیرش و استقرار 16 شرکت کار خود را در پارک علم و فناوری یزد آغاز کرده است.