طرح زوج و فرد خودروها 65 درصد آلودگی اصفهان را کاهش داد

مظفر حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر، یکی از اقدامات ارزشمند در کاهش میزان آلودگی هوای اصفهان محسوب می‌شود، افزود: خوشبختانه طرح تردد زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر به بهترین نحو اجرا شد و اجرای آن 65 درصد از آلودگی هوای شهر اصفهان را کاهش داد.

وی با اشاره به سبکتر شدن ترافیک شهر اصفهان در روزهای اخیر، اظهار داشت: اجرای طرح زوج و فرد کردن خودروها در سطح شهر اصفهان نه تنها باعث کاهش آلودگی هوا شده بلکه میزان ترافیک سطح شهر را نیز به میزان محسوسی کاهش داده است.

فرماندار اصفهان با تاکید بر اینکه رعایت طرح تردد خودروها در محدوده مرکزی شهر، الزامی است، تصریح کرد: تمام شهروندان اصفهان باید طرح تردد زوج و فرد خودروها را به نحو مطلوبی اجرا کنند و همکاری لازم را با پلیس راهنمایی و رانندگی، فرمانداری و شهرداری در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: در روزهای اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر سعی شده‌ است به وسیله بنر، تراکت و تبلیغات شهری اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان و رانندگان صورت گیرد که البته همین تبلیغات نتیجه مثبتی به همراه داشته و هم اکنون بسیاری از مردم شهر اصفهان با چگونگی اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر آشنایی کامل دارند.

حاجیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش ساعات کار کارگاه‌های صنعتی سطح شهرستان اصفهان گفت: در روزهای بحران آلودگی هوای اصفهان، ساعات کار کارگاه‌های صنعتی سطح شهر اصفهان کاهش یافت که امیدواریم به منظور جلوگیری از افزایش آلودگی هوا، این کاهش ساعات کار همچنان ادامه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه خودروها و کارگاه‌های صنعتی نقش تاثیرگذاری در افزایش آلودگی هوای اصفهان داشته و دارند افزود: تمهیداتی در نظر گرفته شده تا کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی فعالیت خود را محدود کنند و از شدت ترافیک و تردد خودروها در سطح شهر نیز کاسته شود.

فرماندار اصفهان با اشاره به چگونگی اجرای کاهش ساعات فعالیت کارگاه‌های صنعتی شهرستان اصفهان، اظهار داشت: کارگاه‌هایی که از میزان آلایندگی بیشتری برخوردار باشند، در صدر فهرست کاهش ساعات اداری قرار دارند.