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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

50 هزار دانش آموز در استان مرکزی آموزشهای امدادی را فرا می گیرند

50 هزار دانش آموز در استان مرکزی آموزشهای امدادی را فرا می گیرند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: 50 هزار نفر از دانش آموزان استان مرکزی آموزشهای امداد و کمکهای اولیه را فرا می گیرند.

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک هدف از اجرای این طرح را توانمند شدن دانش آموزان عنوان کرد و گفت: این افراد در مقاطع دوم و سوم راهنمایی و متوسطه  از ابتدای آذر ماه تا آخر امسال این آموزشها را دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم با تعامل و همکاری سازمان دانش آموزی طرح آموزش پنجاه هزار نفری را به نحو شایسته و مطلوبی برگزار شود اظهارداشت: با پتانسیل و توان بالای این دو سازمان  می توانیم الگویی برای سایر سازمانها و کشور باشیم.

سلیمی  در ادامه این طرح را ، یک طرح پایلوت در کشور عنوان کرد و افزود: در صورت موفقیت این طرح در سایر استانهای کشور نیز به مرحله اجرا می رسد.


 

کد مطلب 1202265

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