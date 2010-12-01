50 هزار دانش آموز در استان مرکزی آموزشهای امدادی را فرا می گیرند

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک هدف از اجرای این طرح را توانمند شدن دانش آموزان عنوان کرد و گفت: این افراد در مقاطع دوم و سوم راهنمایی و متوسطه از ابتدای آذر ماه تا آخر امسال این آموزشها را دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم با تعامل و همکاری سازمان دانش آموزی طرح آموزش پنجاه هزار نفری را به نحو شایسته و مطلوبی برگزار شود اظهارداشت: با پتانسیل و توان بالای این دو سازمان می توانیم الگویی برای سایر سازمانها و کشور باشیم.

سلیمی در ادامه این طرح را ، یک طرح پایلوت در کشور عنوان کرد و افزود: در صورت موفقیت این طرح در سایر استانهای کشور نیز به مرحله اجرا می رسد.



