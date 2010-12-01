وضعیت قطب انجیرستانهای جهان بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهرستان استهبان در شرق استان فارس قرار گرفته و از شمال به دریاچه بختگان، از جنوب به کوههای تودج ( توده)، ازغرب به دشت رونیز و از شرق به کوههای داراب و ایج محدود می شود، در حقیقت این منطقه دشتی است با وسعت دو هزار کیلومتر مربع و میانگین ارتفاع هزار و 731 متر از سطح دریا که توسط کوه ها احاطه شده است.

اقتصاد و معیشت این منطقه بیشتر بر پایه کشاورزی، باغداری و صنایع دستی استوار بوده و به لحاظ سطح زیر کشت، تولید کمی و کیفی و سایر ابعاد این شهرستان به عنوان قطب تولید انجیر ایران و جهان مطرح شده است.

استهبان دارای 23 هزار هکتار انجیرستان است که حدود 18 هزار هکتار آن بارور و بقیه نهال است. در این شهرستان در فصول بارندگی با میانیگن بارش 350 میلیمتر، 17 هزار تن انجیر تولید می شود.

خشکسالی در استهبان

البته انجیرستانهای از لحاظ میراثی نیز دارای ارزشهای منحصر به فردی نیز هستند و قدمت آن به 200 سال نیز می رسد.

اما طی چند سال اخیر انیجیرستانهای استهبان در پی وقوع خشکسالیهای مستمر شرایط نامناسبی به خود گرفته و با افت تولید یا خشکی باغات مواجه شده است.

سقایی: انجیرستانهای استهبان در حال نابودی است

نماینده مردم شهرستان نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه وضعیت انجیرستانهای استهبان بحرانی است، گفت: حدود 30 درصد یا نزدیک به 40 هزار هکتار از انجیرستانهای شهرستان استهبان خشک شده و در صورتیکه به این موضوع توجهی نشود در سال جاری این رقم به 50 درصد می رسد.

محمد سقایی با بیان اینکه مردم این شهرستان درخواست آنچنانی برای رفع این مشکل ندارند، تاکید کرد: درخواست این مردم احداث سد و بحث آبخیزداری نیست چراکه این کارها را انجام داده اند و فقط درخواست رسیدگی به این وضعیت را دارند.

وی با اشاره به اینکه مسئولین امر برای جلوگیری از نابودی انجیرستانهای استهبان قدم مطلوبی برنداشته اند، گفت: تعدادی از مسئولین ارشد و مرتبط با این جریان از انجیرستانها بازدید کرده و هرکدام وعده هایی داده اند اما تاکنون هیچ حرکت و اقدام مناسبی از جانب آنها انجام نشده است.

نماینده مردم استهبان ضمن اظهار نگرانی از اینکه برای برداشت انجیر چندان امیدی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در خواست ما این است که در صورت ادامه خشکسالی از مسئولین می خواهیم که انجیرستانها را آبیاری کنند تا این باغات طاقت گرمای تابستان سال آینده را داشته باشند در غیر این صورت تعداد زیادی از درختان نیز خشک می شوند.

وی گفت: باغداران آسیب دیده از خشکسالی این شهرستان از نظر مالی به مشکلات جدی مواجه اند و تقاضا داریم که این باغداران آسیب دیده مالی را زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ببرند.

سقایی تصریح کرد: انجیرستانهای استهبان در هر کجای دنیا بود مسئولین با چنگ و دندان از آن محافظت می کردند در حالی که در کشور ما هنوز حساسیت این موضوع را درک نشده است.

وی تاکید کرد: به رغم بازدیدهای مکرر مسئولین از این انجیرستانها هنوز عمق فاجعه درک نشده و اقدام مناسبی در این راستا انجام نشده است.

نماینده مردم شهرستان استهبان در خصوص راهکارهای اتخاذ شده برای پیشگیری از نابودی کامل انجیرستانها گفت: اخذ مجوز برای حفر چاههای اضطراری، لوله کشی، آبیاری و غیره می تواند برای جلوگیری از ادامه این روند موثر باشد.

تشکیل جلسه اضطراری برای جلوگیری از نابودی قطب انجیرستانهای جهان

سقایی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل جلسه برای بررسی مشکلات انجیرستانهای استهبان با حضور مسئولین کشوری خبر داد و افزود: این جلسه به منظور بررسی مشکلات و جلوگیری از نابودی انجیرستانهای استهبان تشکیل می شود تا عمق فاجعه مشخص شود.

وی گفت: در این جلسه راهکارهای جلوگیری از نابودی کامل انجیرستانهای استهبان بررسی و تدابیری برای مقابله با آن اندیشیده می شود و اعتباری نیز برای این کار در صورت موافقت تخصیص می یابد.