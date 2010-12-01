فیلم قرآنی تنها راه مقابله با هالیوود است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسن عباسی در کارگاه بررسی روند سینمای معناگرا جهان با بیان اینکه اصفهان بیش از 10 سال پایتخت اصلی ترویج اسلام بوده افزود: اصفهان با بهرهگیری از دانشمندانی بزرگ عظیمترین دائرهالمعارفها را رقم زد.
وی با بیان اینکه باید تبدیل آیات قرآنی به فیلم را مورد بررسی قرار داد، اظهار داشت: در قرآن دو هزار آیه وجود دارد که خود میتواند زمینه ساخت یک فیلم قرآنی باشد و برای هر آیهای که با "ان" شروع میشود میتوان یک سوژه فیلم تعریف کرد.
رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز ایران با بیان اینکه فیلم قرآنی به ساختن فیلم از داستانهای قرآنی نیست، بیان داشت: سنت الهی تغییر ناپذیر است و باید بتوان از آیات قرآن یک داستانی را ساخت تا به رفع نیازهای معنوی مخاطب بپردازد و در این ارتباط قرآن سرشار از این آیات است.
عباسی با تاکید بر اینکه در عصر حاضر تصویر، زبان تفسیر قرآن محسوب میشود، بیان داشت: باید با تبدیل آیات قرآنی به تصویر در اشاعه آن تلاش کرد و دشمن در این ارتباط با ساخت فیلمهای هالیوودی و سریالها اسلام را هدف قرار داده است.
وی با بیان اینکه باید در این ارتباط جوانان فیلمساز را ترغیب به ساخت فیلمهای قرآنی کرد، گفت: فیلمسازهای جوان را نباید از ساخت فیلمهای قرآنی ترساند باید در این ارتباط فیلمسازان قرآنی را پشتیبانی کرد و جوان فیلمساز باید در این ارتباط از مشاورین قرآنی نیز کمک بگیرد.
رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز ایران ادامه داد: جشنواره فیلم قرآن و عترت تسنیم حس ساخت فیلم قرآنی را در کشور به وجود آورده و به آینده جشنواره تسنیم امیدوار هستیم.
عباسی با اشاره به اینکه سینما از سه گزاره صفت، رسانه و هنر شکل یافته، بیان داشت: این سه حوزه باید در زمینه فیمسازی همپوشانی داشته باشد تا به یک نظام معناگرا در فیلم برسد.
وی با بیان اینکه فیلم قرآنی تنها پرداختن به داستانهای قرآنی نیست، بیان داشت: سنت الهی تغییر ناپذیر است و باید بتوان از آیات قرآن یک داستانی را ساخت تا به رفع نیازهای معنوی مخاطب بپردازد و در این ارتباط قرآن سرشار از این آیات است.
رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز ایران تاکیدکرد: در عصر حاضر تصویر، زبان تفسیر قرآن محسوب میشود.
عباسی با اشاره به اینکه در فلسفه هنر وحی شیطانی به غریزه وحی تبیین میشود، تصریح کرد: تبیین ذهنی و فکری وحی در فلسفه هنر وحی شیطانی به حس و هنر مبدل میشود که در فلسفه شیطانی وحی به عقل و حس و در حکمت الهی به ذهن و فکر مبدل میشود.
رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز ایران به اینکه در حال حاضر قدرت سخت جای خود را قدرت نرم داده است، گفت: در قدرت سخت کار با پذیرش اجباری و اراده دیگری انجام میشود که در آن همراه با تشویق و تنبیه است.
عباسی ادامه داد: در قدرت نرم پذیرش اختیاری و با اراده دیگری است که این قدرت به دو نوع اغوا و ارشاد میانجامد و اگر فرد را به کاری دعوت شود که در برای صاحب قدرت عوایدی نداشته باشد این ارشاد است.
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