اعتبارات عمرانی ورزش اردبیل 16 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، توفیق کابلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان اعتبارات عمرانی ورزش اردبیل در سال جاری را 80 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم در اسل 88 حدود 69 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: از مجموع این میزان اعتبارات عمرانی، بالغ بر 41 میلیارد و 700 میلیون ریال از منابع استانی و 38 میلیارد ریال از اعتبارات ملی و سازمان تربیت بدنی کشور تامین و تخصیص خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان افزایش اعتبارات عمرنی ورزش استان را در راستای توسعه فضاهای ورزشی موثر ارزیابی کرد و افزود: افزایش اعتبارات سال جاری با تلاشهای صورت گرفته، نتایج کسب شده توسط تیمهای ورزشی استان، اجرای پروژه های متعدد و توسعه ورزشهای همگانی و ملی محقق شده است.

وی با بیان اینکه با تخصیص بخشی از این اعتبارات در شش ماهه اول سال جاری، چهار پروژه ورزشی بزرگ در استان تکمیل و افتتاح شده است، تصریح کرد: سالنهای تخصصی هزار و 180 متر مربعی هشتجین خلخال، اسلام آباد نیر، آل عبا اردبیل و زورخانه پوریای ولی در این شهرستان از جمله این طرحها است.

کابلی همچنین با اشاره به فعالیتهای تربیت بدنی استان در نیمه اول سال جاری ابراز داشت: برگزاری همایشهای پیاده روی با خانواده، حل مشکلات تیم ذوب آهن به عنوان تنها تیم حاضر در لیگ کشوری، برگزاری مسابقات دوچرخه سواری و... از جمله مهمترین فعالیتهای این اداره بوده است.

وی توسعه توریسم ورزشی در استان، امضا پروتکل همکاری با کشور جمهوری آذربایجان برای تبادل تیمهای ورزشی، توسعه هیئتهای ورزشی، حضور دهها ورزشکار اردبیلی در تیمهای ملی، کسب مدالهای طلا و تیمهای برتر از مسابقات داخلی و خارجی توسط ورزشکاران استان و... را از دیگر موفقیتهای ورزشی استان در شش ماهه اول امسال عنوان کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان به فعالیتهای فرهنگی این اداره نیز اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر فعالیتهای ورزشی و عمرانی این اداره با برگزاری کلاسهای احکام برای ورزشکاران، مسابقات دینی بانوان، تجلیل از نفرات برتر نقاشی ورزشهای همگانی، کمک به زلزله زدگان پاکستان و... در جهت ارتقا فرهنگی ورزشکاران نیز تلاش کرده است.

وی در پایان با اشاره به حضور موفق تیمهای فوتبال این استان در مسابقات لیگ کشوری بویژه تیم ذرت کاران پارس آباد، خواستار حمایت مسئولان و رسانه های استان از این تیم شد و خاطر نشان کرد: این تیم هم اکنون در جدول رده بندی گروهی در رتبه اول قرار دارد که امیدواریم با روند فعلی به دور بعد صعود کند.

