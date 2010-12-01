40 میلیون دلار کالا از سردشت به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران عمده کالاهای صادراتی این مرز را خشکبار، صنایع غذایی، صنایع تولیدی، صنایع دستی و معدنی عنوان کرد و افزود: 35 هزار تن در44 گروه کالایی به ارزش بالغ بر 40 میلیون و 616 هزار دلار از مرز کیله سردشت صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات امسال مرزی بازارچه کیله سردشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد رشد داشته است، بیان داشت: طی این مدت 33 میلیون و 616 هزار و 609 دلار از طریق شرکت های تعاونی پیله وری و شرکت های تعاونی مرزنشینی و هفت میلیون دلار کالا از طریق سایر گمرکات این شهرستان به عراق صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت شرکت های تعاونی پیله وری و تعاونی مبادلات مرزنشینان شهرستان سردشت، اظهار داشت: هم اکنون پنج شرکت در قالب شرکت های تعاونی پیله وری و یک شرکت نیز در بخش مبادلات مرزی در این شهرستان فعال است.

سردشت یکی از شهرستان‌های مرزی و کردنشین آذربایجان غربی بوده که در جنوب این استان قرار دارد و با شمال کشور عراق همسایه است، جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با 104 هزار و 146 نفر بوده که از این تعداد 52 هزار و 494 نفر مرد و 51 هزار و 652 نفر زن بوده اند.