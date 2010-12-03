برترین عکسهای فضایی 2010 / لحظه مرگ ستاره و نشت نفت از خلیج مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نشنال جئوگرافی به رسم هر سال در ماه های پایانی سال تصاویر برتر خود را در زمینه های نجوم، محیط زیست، ابداعات و اکتشافات منتشر می کند. در ادامه برترین تصاویر نجومی سال 2010 را به روایت نشنال جئوگرافی مشاهده می کنید:

عبور هواپیما از میان اولین خورشید گرفتگی دهه که در ماه ژانویه سال جاری در بانکوک به ثبت رسیده است

"کوهستان مرموز" اثر هابل که به مناسبت بیستمین سالگرد تلسکوپ هابل منتشر شد

این توده گاز و غبار ناشی از ستاره های جوان سحابی ها هستند که دائما از خود

پرتوهای کیهانی و ذرات باردار ساطع می کنند

مریخ و رنگین کمان ماه

این تصویر زمانی گرفته شده که مریخ به نزدیکترین فاصله خود از زمین رسیده بود|

رنگین کمان ماه زمانی شکل می گیرد که نور ماه از میان ذرات ریز آب موجود در مه عبور می کنند

لکه خورشیدی "خرس بزرگ"

لکه خورشیدی "خرس بزرگ" به عنوان دقیق ترین تصویر از یک لکه خورشیدی در نور مرئی که توسط تلسکوپ خورشیدی موسسه تکنولوژی نیوجرسی به ثبت رسیده شناخته می شود. آینه های به کار گرفته شده در این تلسکوپ تغییر شکل می دهند تا بتوانند از خطاهای نوری و تصویری ناشی از وجود اتمسفر زمین پرهیز کند

بازگشت آتشین هایابوسا

بیشتر بخشهای فضاپیمای ژاپنی هایابوسا هنگام بازگشت به زمین از یکدیگر تجزیه شده و آتش گرفت و صحنه مانند صحنه های آتش بازی را در آسمان به وجود آورد. در میان این شعله های آتش کپسول دارای محافظ حرارتی قرار داشت که در آن نمونه هایی از غبار و خاک یک اخترواره را با خود به زمین حمل کرد. هایابوسا از معدود فضاپیماهایی است که توانست از فضا به همراه خود نمونه های خاکی به زمین بیاورد

پرتره اخترواره "لوچتیا 21" حفره ها و تمامی بافتهای زمینی آن که در سال جاری توسط فضاپیمای روزتا به ثبت رسید عبور نزدیک روزتا از کنار این اخترواره در واقع از فاصله سه هزار و 162 کیلومتری از اخترواره انجام گرفته

و واضح ترین تصویری است که از یک سنگ فضایی به ثبت رسیده است.

لوچتیا در مدار میان مریخ و مشتری قرار داشته و 440 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد

تصویر شفق قطبی از فضا که بر فراز اقیانوس هند جنوبی شکل گرفته است

این تصویر توسط فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی به ثبت رسیده است

نشت نفت در خلیج مکزیک

مرگ سه بعدی یک ستاره که از بقایای ابرنواختر SN 1987A به ثبت رسیده است