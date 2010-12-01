به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت برگزیده شدن وی به عنوان چهره ماندگار ‌در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد‌‌ با اشاره به حادثه ترور دو تن از اساتید دانشگاه گفت: این دو استاد هر کدام از برجستگان حوزه علم و از دست پروردگان و تربیت‌شدگان نظام جمهوری اسلامی هستند.

مخبر دزفولی با اشاره به ترورهای صورت گرفته در اوایل انقلاب گفت: در اوایل پیروزی انقلاب جریان‌برانداز با حمایت و پشت ‌گرمی آمریکا و سایر دشمنان ملت ایران مطهری، مفتح، بهشتی، باهنر را ترور کرد تا انقلاب را بشکند اما موفق نشد و امام (ره) فرمودند بکشید ما را، ما زنده‌تر خواهیم شد و همان شد که امام فرمودند.

وی گفت: این جریان بعد از 30 سال به دلیل درماندگی و فلاکت در رسیدن به اهداف شوم خود، حربه پوشیده قدیمی را در دست گرفته است، البته آنها درست فهمیده‌اند که راه شکست انقلاب ما هدف گرفتن ریشه فرهنگی و علمی این انقلاب است اما حتما ناموفق خواهند بود و حذف امثال شهید دکتر علی محمدی و شهید دکتر شهریاری راه آنان را نه تنها حذف نمی‌کند، بلکه قوی‌تر می‌کند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در پایان با اشاره به جریان رو به رشد علمی کشور گفت: جریان علم در کشور آنقدر قوی است که دشمن به هیچ جا نمی‌رسد و پاسخ این حرکت کور را با پرورش صدها علیمحمدی و شهریاری در حوزه‌های مختلف و افتتاح صدها مرکز تحقیقات هسته‌ای خواهیم داد.