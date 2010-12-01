1200 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعلام این خبر افزود: طی سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان زنجان، خرید، احداث و تامین سهم آورده مسکن مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تصویب شد.

رئوفی نژاد ادامه داد: از این تعداد 840 واحد متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) و 360 واحد متعلق به مددجویان سازمان بهزیستی استان است که طی سال های 89 و 90 احداث می شود.

وی اظهار داشت: دهه فجر سال آینده جشن مسکن دار شدن همه فاقدین مسکن واجد شرایط مسکن مهر در زنجان به عنوان اولین استان در کشور برگزار می شود.

استاندار زنجان بر لزوم رسیدگی به محرومان جامعه تاکید کرد و گفت: در صورت نیاز از افزایش تعداد مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی استان حمایت های لازم به عمل می آید.

رئوفی نژاد با بیان اینکه 100 میلیارد تومان اعتبار جهت ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: 20 میلیارد تومان از اعتبار اختصاص یافته کشور برای استان زنجان در سفر سوم هیئت دولت تصویب شد و این امر زمینه ساز ایجاد اشتغال در استان است.