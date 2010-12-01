همایش حریم ریحانه در لرستان برگزار می شود

امین کمالوندی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ عفاف در جامعه، اظهار داشت: همایش حریم ریحانه در راستای ضرورت ترویج حجاب و عفاف در تالار شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد.

وی با تشریح اهداف برگزاری این همایش، تعمیق باورهای دینی، تبیین عفاف به‌ عنوان زمینه انتخاب حجاب آگاهانه، ترویج فرهنگ پژوهش، توجه به مقوله تولید علم و جنبش نرم‌افزاری بنا به تاکید مقام معظم رهبری را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

سرپرست اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: باید تلاش شود با اجرای برنامه‌هایی نظیر این همایش‌‌ها، اهداف متعالی اسلام در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب محقق شود.

بنابر این گزارش، همایش حریم ریحانه یازدهم آذرماه سال‌جاری در دو نوبت صبح و عصر در تالار شهید آوینی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان برگزار می‌شود.