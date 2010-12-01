ظاهر اجتماع باید حفظ شود/ صدا و سیما قبح برخی مسائل را نریزد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسماعیل احمدی مقدم قبل از ظهر چهارشنبه در دومین روز از همایش علمی کاربردی تبلیغ ویژه مبلغان محرم الحرام 1432 که با حضور جمعی از مبلغان در سالن همایشهای بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، موضوع حیا در جامعه را مسئلهای مهم عنوان و تصریح کرد: ظاهر اجتماع باید حفظ شود تا کل جامعه آسیب پذیر نشود.
در خصوص بحث حجاب کار فرهنگی و برخوردی باید در کنار هم انجام گیرد
وی با بیان این که در خصوص بحث حجاب و عفاف کار فرهنگی و انتظامی باید توأم با یکدیگر انجام شود، اظهار داشت: باید روی بحث فرهنگی در جامعه تلاش کرد و از آن طرف هم نباید در مقابله با مظاهر بدحجابی کوتاه آمد.
باید ابزارهای انضباطی به کار گرفته شود
فرمانده نیروی انتظامی کشور استفاده از ابزارهای انضباطی را در این خصوص ضروری دانست و افزود: در مدارس، بیمارستانها، ادارات، دانشگاهها و ... که محیطهایی ضابطه پذیر هستند باید مسائل انضباطی را اجرا کرد و اگر هم عدهای سر و صدا راه انداختند باید با آنها برخورد کرد.
رسانه صدا و سیما قبح برخی مسائل را نریزد
وی با بیان این که رسانه باعث شده تا قبح برخی مسائل در جامعه ریخته شود، خاطرنشان کرد: البته این درست است که باید آسیبها را نشان داد و به آن پرداخت اما از آنجایی که تلویزیون رسانهای همهگیر و پرمخاطب است و افراد از هر سن و قشری بیننده آن هستند باید کنترل شده عمل کند و همه مسائل را در آن به تصویر نکشید.
احمدی مقدم که در این مراسم در خصوص آسیبهای اجتماعی صحبت میکرد، اضافه کرد: توسعه رسانهها، افزایش سفر و مهاجرت و فروپاشی قدرتهای بزرگ شرق و غرب در عصر کنونی شرایطی ویژه را در جهان فراهم آورده است به خصوص با فراهم شدن رسانههای دیجیتال و اینترنت که سرعت ارتباطات، تولید اخبار و چند سویه شدن جریان اخبار را درپی داشته، شرایط متفاوتی رادر دنیا رقم زده است.
وی با اشاره به اینکه دنیای امروز، دنیای مادی گرایی و سکولاریسم است، ابراز داشت: توسعه اقتصادی، جهانی سازی، مهاجرت و ... از مسائل موجد ناامنی است در صورتی که تصور میشد توسعه اقتصادی ناامنی را کاهش دهد اما حتی در کشورهایی که رفاه نسبی در سایه تکنولوژی ایجاد شده است، شاهد این هستیم که افزایش توسعه اقتصادی با افزایش جرم رابطه مستقیم دارد چرا که حرص و ولع و بیدینی جزء ارکان زندگی آنها شده است.
فرمانده نیروی انتظامی کشور جمعیت، مهاجرت، بیکاری، محیط زیست، مواد مخدر و ... را از عوامل تهدید کننده جامعه در دهههای اخیر عنوان کرد و افزود: امروز حتی اگر تصور کنیم که افغانستان محو شده است شاهد آن هستیم که مواد مخدر حتی در حیاط خانهها، گلدانها و حتی در کشور و در داخل هم کشت و تولید میشود.
دنیای امروز به دنبال جهانی سازی فرهنگی است
وی تصریح کرد: دنیای امروز به دنبال جهانی سازی اقتصادی نیست بلکه به دنبال جهانی سازی فرهنگی است و میخواهد نوع تغذیه، لباس و ... همه را یک شکل کند و اگر ما نتوانیم در راه تحقق چشم انداز به یک خودباوری فرهنگی و اجتماعی برسیم راه غربیها را طی کردهایم.
70 شبکه ماهوراهای فارسی زبان در حال تضعیف باورها و ارزشهای دینی
احمدی مقدم با اشاره به فعالیت و تهدید حدود 70 شبکه ماهوارهای فارسی زبان در دنیا، اذعان داشت: این شبکههای ماهوارهای در راستای تضعیف باورها و ارزشهای دینی ملت ما کار میکنند و میخواهند فرهنگ ما را تغییر دهند و آن وقت است که وقتی آثار زوال و فروپاشی در کشور ظاهر شد دست به حمله نظامی علیه ما خواهند زد، که البته بخشی از قصور از صدا و سیمای ما است که باید با پوشش قوی آنتن دهی جلوی گسترش ماهوارهها را در کشور بگیرد چرا که در برخی از مناطق حتی کوهستانی و عشایری دیده میشود که مردم حتی با استفاده از موتور برق و دیش از برنامههای ماهواره استفاده میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که تصور غربیان به دلیل سانسور کردن اخبار، از اوضاع ایران چیزی خلاف واقع است، اظهار داشت: جدایی از ارزشها یکی از موارد تهدید جامعه و جهان امروز است و ما باید برای مقابله با آن همچنان روی اصول و ارزشهای خود پافشاری کنیم.
وظیفه شناسایی حوزههای جدید تهدید بر عهده نیروی انتظامی است
احمدی مقدم با بیان این که مجموع تهدیدات و مشکلاتی که از سوی غرب عمدا برای ما ایجاد میشود به خاطر معنویت ایران است، خاطر نشان کرد: مبلغان در زمان حاضر باید تلاش بیشتری کنند و شیوههای نوین تبلیغ را فرا گیرند و روی تقویت روحیه خودباوری مردم کار نمایند و وظیفه نیروی انتظامی نیز شناسایی حوزههای جدید تهدید و حمایت از جامعه در برابر این تهدیدات است.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کشور با تأکید بر این که موضوع حیا در جامعه مسئله مهمی است، بیان داشت: ظاهر اجتماع باید حفظ شود.
