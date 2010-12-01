نخستین پرواز حجاج استان یزد بدون تاخیر بر زمین نشست

سعدالله وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: به رغم تاخیرهای بسیار طولانی در پروازهای حجاج سایر استانهای کشورمان، نخستین پرواز حجاج استان یزد تنها با کمتر از 15 دقیقه تاخیر بر زمین نشست و پیش بینی می شود سایر پروازهای حجاج این استان نیز بدون تاخیر انجام شود.

وی علت عدم تاخیر پرواز حجاج استان یزد به رغم تاخیرهای طولانی پروازهای صعودی در طول روزهای گذشته را هماهنگی با شرکت هواپیمایی عربستان از سوی فرودگاه شهید صدوقی اعلام کرد و افزود: یک نماینده از شرکت هواپیمایی عربستان در فرودگاه شهید صدوقی مستقر شده و زمان پروازها را اعلام می کند.

وطنخواه خاطرنشان کرد: اگر هم احتمال تاخیر در پروازی وجود داشته باشد، ساعتها قبل از پرواز اعلام می شود تا هم از معطلی حجاج یزدی در فرودگاه عربستان و هم معطلی مستقبلان حجاج در فرودگاه شهید صدوقی جلوگیری شود.

وی یادآور شد: نخستین پرواز حجاج یزد امروز در ساعت هشت و 50 دقیقه با کمتر از یک ربع تاخیر با 300 مسافر به زمین نشست و پرواز بعدی نیز ساعت پنج و 30 دقیقه امروز و احتمالا بدون تاخیر به زمین خواهد نشست.

وطنخواه با بیان اینکه 14 کاروان از استان یزد به حج تمتع اعزام شده‌ اند، افزود: 9 پرواز طی سه روز (از 10 تا 12 آذرماه) حجاج یزدی را به وطن باز خواهند گرداند.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی های انجام شده از سوی فرودگاه یزد برای مستقبلان حجاج بیان داشت: تهیه فضای مسقف به مساحت 400 مترمربع، تدارک بخاری و وسایل گرمایشی با توجه به سرمای هوا، تهیه و پیش بینی چرخ دستی برای حمل بار به میزان کافی و ... از جمله تمهدیداتی است که برای رفاه مستقبلان در فرودگاه شهید صدوقی یزد انجام شده است.

مدیرکل فرودگاههای استان یزد خاطرنشان کرد: ارتباط فرودگاه شهید صدوقی با صدا و سیمای مرکز یزد در طول این سه روز آن لاین است و به محض اعلام تاخیر پرواز از سوی نماینده عربستان، تاخیرهای احتمالی به مردم یزد اطلاع رسانی می شود تا از معطلی آنها در فرودگاه برای استقبال از حجاج جلوگیری شود.