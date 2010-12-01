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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

وزیر علوم با تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملایر موافقت کرد

وزیر علوم با تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملایر موافقت کرد

همدان - خبرگزاری مهر: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی با تشکیل معاونت مستقل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ملایر موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کامران دانشجو در راستای تحقق سند تحول فرهنگی آموزش عالی و با توجه به رویکرد دولت دهم ، طبق پیشنهاد مسئولان دانشگاه ملایر با تشکیل این معاونت در دانشگاه موافقت کرد.

بر اساس این گزارش برگزیدن دانشگاه ملایر به عنوان واحد منتخب برای تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی، مبین توجه ویژه و اعطای امتیاز ارتقای فرهنگی است و انتظار می رود که این امر موجبات توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی و تسهیل و روانسازی رویکرد و جهت گیری های فرهنگی را در آن دانشگاه فراهم کند.

در همین ارتباط رئیس دانشگاه ملایر در احکامی جداگانه، علیرضا باقریه را به عنوان معاون دانشجویی و امیر فرخی را به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ملایر منصوب کرد.

کد مطلب 1202316

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