رکود طرح تعریض خیابان امام ماکو پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، حمید احمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تعریض خیابان امام ماکو با اشاره به اینکه این خیابان یکی از محورهای اصلی مرز بین المللی بازرگان است، افزود: در این راستا باید برای جلوگیری از ایجاد مشکلات در عبور و مرور خودروها و مردم هر چه سریعتر عملیات تعریض آن به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه کندی اجرای طرح تعریض خیابان امام ماکو به یک معضل عمده در این تبدیل شده، بیان داشت: افزایش جمعیت شهری و تعداد خودروهای سورای و ترانزیتی باعث ایجاد ترافیک سنگین در بیشتر ساعات روز در این خیابان شده است.

فرماندار ماکو‌ تخریب خانه‌های سازمانی مسکن و شهرسازی و اداره مخابرات را از جمله اقدامات اساسی برای ادامه اجرای این طرح دانست و اظهار داشت: راکد ماندن طرح تعریض به خاطر طولی بودن شهر قابل قبول نبوده و باید با تمام امکانات موجود شهرستان این طرح اجرا شود.

احمدیان از تخریب ساختمان بانک سپه و اداره تعاون روستایی در این خیابان طی آینده نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: طول کلی تعریض خیابان امام ماکو سه هزار و 415 متر بوده که تاکنون با صرف 105 میلیارد ریال، دو هزار و 165 متر از این خیابان مسیرگشایی شده است.