۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۰

اکرامی‌فر به مهر خبر داد:

امکان رقابت داوران استانی کنگره شعر دفاع مقدس در مرحله پایانی

دبیر علمی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس از امکان رقابت داوران کنگره‌های استانی در مرحله پایانی آن خبر داد.

محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل برپایی این کنگره گفت: تاکنون بیش از دو سوم کنگره‌های استانی شعر دفاع مقدس برگزار شده و نفرات برگزیده آنها هم مشخص شده است.

وی افزود: کنگره‌های استانی تا برپایی کنگره استان تهران در اوایل دیماه ادامه دارد و بعد از آن، آثار کدگذاری می‌شود و داوری نهایی عملاً از اواخر دیماه آغاز می‌شود.

دبیر علمی نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس از رقابت داوران کنگره‌های استانی در مرحله پایانی خبر داد و گفت: آثار کنگره‌های استانی شعر دفاع مقدس توسط حدود 100 تا 150 شاعر و کارشناس برجسته حوزه شعر داوری شده است و نمی‌توان این افراد را به صرف اینکه داور بوده‌اند، در کنگره شرکت نداد.

اکرامی‌فر اضافه کرد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که داوران کنگره‌های استانی آثارشان را مستقیماً به دبیرخانه مرکزی کنگره در تهران بفرستند تا در داوری‌های مرحله پایانی شرکت داده شود.

وی تاکید کرد: آثار این تعداد از داوران به همراه آثار برگزیدگان کنگره‌های استانی بدون مشخص بودن سربرگ‌های آثار، توسط داوران نهایی ارزیابی می‌شود و این، نتایج نهایی نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس خواهد بود.

