امکان رقابت داوران استانی کنگره شعر دفاع مقدس در مرحله پایانی

محمود اکرامیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل برپایی این کنگره گفت: تاکنون بیش از دو سوم کنگرههای استانی شعر دفاع مقدس برگزار شده و نفرات برگزیده آنها هم مشخص شده است.
وی افزود: کنگرههای استانی تا برپایی کنگره استان تهران در اوایل دیماه ادامه دارد و بعد از آن، آثار کدگذاری میشود و داوری نهایی عملاً از اواخر دیماه آغاز میشود.
دبیر علمی نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس از رقابت داوران کنگرههای استانی در مرحله پایانی خبر داد و گفت: آثار کنگرههای استانی شعر دفاع مقدس توسط حدود 100 تا 150 شاعر و کارشناس برجسته حوزه شعر داوری شده است و نمیتوان این افراد را به صرف اینکه داور بودهاند، در کنگره شرکت نداد.
اکرامیفر اضافه کرد: بر این اساس تصمیم گرفته شد که داوران کنگرههای استانی آثارشان را مستقیماً به دبیرخانه مرکزی کنگره در تهران بفرستند تا در داوریهای مرحله پایانی شرکت داده شود.
وی تاکید کرد: آثار این تعداد از داوران به همراه آثار برگزیدگان کنگرههای استانی بدون مشخص بودن سربرگهای آثار، توسط داوران نهایی ارزیابی میشود و این، نتایج نهایی نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس خواهد بود.
