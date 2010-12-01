کلینتون حضور ایران در مذاکرات 1+5 را دلگرم کننده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" که در آستانه پایتخت قزاقستان سخن می گفت در ادامه اضافه کرد : اینکه ایران در روزهای ششم و هفتم دسامبر در ژنو گفتگوهایی را درباره برنامه هسته ای خود انجام می دهد دلگرم کننده است.

وی در مصاحبه ای مطبوعاتی با "قنات سودابایف" همتای قزاق خود در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد : ما این مسئله را که ایران پذیرفته در نشست هفته آینده در ژنو شرکت کند دلگرم کننده می دانیم.

کلینتون در ادامه گفت : پیشنهاد 1+5 مشابه همان پیشنهاد مبادله سوختی است که در سال گذشته ارائه شد با این تفاوت که با توجه به شرایط فعلی باید تغییراتی در آن ایجاد شود.

کلینتون در ادامه مدعی شد : ما می خواهیم که ایران جایگاه یک عضو مسئول جامعه بین المللی را در اختیار گیرد اما برای این کار

باید نقص تعهدات بین المللی و همچنین برخی تلاش های خود را متوقف کند.