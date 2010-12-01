بانکها و شهرداریهای اصفهان پنجشنبه تعطیل شد

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به تشکیل جلسه شورای مدیریت بحران در ظهر روز جاری افزود: با توجه به استمرار شرایط آلودگیهای جوی و به منظور پیشگیری از تشدید اثرات سوء آلودگی بر سلامت عموم، شورای مدیریت استان مصوب کرد که تمام شهرداریها، بانکها و بازار در کلانشهر اصفهان و شهرهای خوراسگان، شاهین شهر، سجزی، گز، گرگاب و شهرستانهای خمینی‌شهر، لنجان، فلاورجان، نجف آباد، برخوار و مبارکه در روز پنجشنبه مورخ 11/9/89 تعطیل شود.

وی همچنین اظهار داشت: همزمان با تعطیلی ادارات دولتی - مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها نیز تعطیل است.

مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به این تعطیلات چند روزه اصفهان افزود: انتظار می‌رود این تعطیلات بتواند در کاهش آلایندگیها موثر باشد و از طرف دیگر با ایجاد طرح زوج و فرد کردن خودروها شاهد کاهش آلودگی هوا در اصفهان باشیم.

شیشه فروش در خصوص بارورسازی ابرها در راستای رفع آلودگی هوا نیز خاطرنشان کرد: این امر در برنامه کاری ما قرار گرفته است اما اکنون ابری جهت بارورسازی وجود ندارد.

به گزارش مهر، اصفهان از روز سه شنبه در وضعیت بحران آلودگی هوا به سر می‌برد و پیش بینی می‌شود این وضعیت تا آخر هفته جاری نیز ادامه داشته باشد.