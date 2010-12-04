نظر شهید شهریاری درباره محل دفنش / دانشجویان از استاد شهریاری گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید شهریاری صبح دوشنبه 8 آذر ماه 89 در حالی که با خودروی شخصی خود عازم دانشگاه شهید بهشتی بود توسط دشمنان قسم خورده انقلاب از طریق بمبگذاری مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد و در مزار شهدای گمنام واقع در صحن مطهر امامزاده صالح بن موسی الکاظم (ع) آرام گرفت.

محل خاکسپاری پیکر شهید شهریاری تا عصر روز قبل از تشییع و تدفین مشخص نبود. از امامزاده ای در چیذر تهران در کنار آرامگاه شهید دکتر مسعود علیمحمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران - که وی نیز سال گذشته طی عملیاتی تروریستی به مقام شهادت نائل آمد - به عنوان یک گزینه ها برای مدفن پیکر شهید شهریاری نام برده می شد.

البته مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی از مزار شهدای آستان مقدس امامزاده صالح ابن موسی الکاظم (ع) به عنوان محل دیگری برای خاکسپاری پیکر پاک شهید شهریاری نام برده بود که همین محل نیز نهایی شد و پیکر شهید در روز چهارشنبه 10 آذر ماه 89 با حضور انبوه عزاداران در جوار آستان مقدس امامزاده صالح آرام گرفت.

در میان جمعیت عزادار از سران سیاسی و چهره های سرشناس علمی و فرهنگی و خانواده های شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی تا همسایه شهید، دوستان فرزاندان شهید، دوستان دانشگاهی و غیر دانشگاهی دکتر شهریاری و ... حضور داشتند که گفتگوی کوتاه با برخی از آنها زوایایی از استاد هسته ای کشورمان که مسجدی و مردمی بود را نشان می دهد.

سید حسین کربلایی یکی از دوستان هم شهرکی و غیر دانشگاهی شهید شهریاری در گفتگو با مهر می گوید: حدود 30 ماه به غیر از روزهای جمعه در شهرک والفجر بعد از نماز صبح با شهید شهریاری پیاده روی می کردم. هر چند وقت یکبار نیز با هم به امامزاده صالح می آمدیم.

وی افزد: وقتی به زیارت شهدای مدفون در آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع) می آمدیم دکتر شهریاری می گفت بهره شهدای مدفون در امامزاده صالح بیش از سایر شهدا است چون هر کس به زیارت آقا امامزاده صالح نائل می شود به زیارت شهداء هم نائل می شود. امروز هم قسمت دکتر شهریاری شد که در کنار سایر شهدا آرام بگیرد.

منوچهر محبی از ساکنان شهرک شهید محلاتی که هم محلی شهید شهریاری و از دوستان مسجدی او بود نیز به مهر گفت: شهید شهریاری را در شب هایی که به مسجد محل می آمد زیارت می کردیم، از رفتار ایشان مشخص بود که آدم بزرگواری هستند.

وی در پاسخ به اینکه آیا هم محلی ها می دانستند دکتر شهریاری استاد دانشگاه در چه زمینه ای است و آیا از برجستگی وی در زمینه هسته ای مطلع بودند، گفت: این که استاد دانشگاه هستند را می دانستم ولی این که دقیقا چه تدریس می کنند را نمی دانستم.

اشک می ریزد و هق هق می کند. نمی دانی مزاحم خلوت و حالش بشوم یا نه، اما یکی به پشتم می زند که وظیفه ات انتقال همین حالتها و ورود به همین خلوتهاست. "سلام آقا، اجازه گفتگو می فرمایید." پاسخ می شنوی "نه آقا، بگذارید مظلوم بماند." با اشک و آه می افزاید: "من سه سال با او زندگی کردم."

در میانه گفتگو متوجه می شوی که او دانشجوی فوق لیسانس راکتور دانشگاه شهید بهشتی است که استاد پایان نامه اش شهید دکتر شهریاری بوده است. مرتب می گفت که دکتر شهریاری مظلوم بود. چند جمله از این دانشجو درباره مظلومیت شهریاری چنین است: "دکتر شهریاری مظلوم بود. عده ای در معرفی او می گویند در کوتاه ترین زمان ممکن استاد تمام شد. بله، شد چون ستون هسته ای بود."

این دانشجوی شهید شهریاری که حاضر به معرفی خود نشد در ادامه گفت: "دکتر شهریاری دو رشته چرخه سوخت و کاربرد پرتوها ثبت کرده بود."

معصومه داودی مادر "شهید سعید رجبعلی جاوردی" از شهدای دانش آموز شهادت دکتر مجید شهریاری را به دوستداران راه حق و راه ولایت فقیه تسلیت گفت و در گفتگو با مهر افزود: باز هم دعا می کنیم این کوردلان به راه راست بیایند، اگر به راه راست نمی آیند خدا ریشه‌شان را بسوزاند که دل ما را می سوزانند. دعا می کنم هر چه سریعتر منافق های داخلی و خارجی رسوای خاص و عام شوند.

وی افزود: همه شهدا بچه های ما هستند. بچه من بیست و چند سال است که شهید شده ولی هر شهیدی را که می آورند دلم می لرزد. دشمن مطمئن باشد اینها شهید شوند ذره ای به ایمان ما لطمه نمی خورد و خلأیی در فکر ما رخ نمی دهد.

یک دانشجوی رشته مهندسی هسته ای نیز دیگر مصاحبه شونده "مهر" در حاشیه تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید شهریاری بود. این دانشجو نیز حاضر به معرفی خود نشد اما گفت: فقط یک ترم دانشجوی دکتر شهریاری بودم اما در همان زمان کوتاه فهمیدم که یک انسان کامل است. از نظر علمی و اخلاقی نمونه بود. اصلا فکر نمی کردم یک روز این اتفاق برایش بیافتد. فقط می توانم بگویم استاد با ارزشی را از دست دادیم و فکر نمی کنم جایگزینی برایش وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا گفته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر اینکه شهید دکتر مجید شهریاری برجسته ترین دانشمند هسته ای ایران بود را تایید می کنید به مهر گفت: "شک نکنید که برجسته ترین دانشمند هسته ای کشور بود. الآن یکهزار دانشمند جوان هسته ای در کشور داریم اما آنها خیلی راه دارند که به استاد شهریاری برسند.

این دانشجو پشتکار و تلاش بی وقفه را بارزترین ویژگی دکتر شهریاری دانست و گفت: هیچ وقت کارهایش را عقب نمی انداخت. همه کارهایش برنامه ریزی شده بود. اگر ساعت 3 با یک دانشجو برای یک سوال درسی قرار داشت، خودش را آماده می کرد و وقت می گذاشت.