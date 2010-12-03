  1. هنر
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

بلالی به بخش عمومی منتقل شد

بلالی به بخش عمومی منتقل شد

محمد بلالی پیشکسوت صنعت چاپ و نایب رئیس سابق اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که سه هفته پیش دچار سکته قلبی شد و به کُما رفت، بهودی نسبی خود را بازیافت و به بخش عمومی منتقل شد.

محمدعلی پیش‌علی همکار محمد بلالی در شرکت چاپ "فرارنگ آریا" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته آقای بلالی یک بار به بخش عمومی منتقل شد اما با متشنج شدن حالش دوباره در سی سی یو بستری شد.

وی افزود: او الان در بخش عمومی است و وضعیتش نسبت به قبل بهتر شده است.

به گفته این همکاری بلالی، او الان می‌تواند صحبت کند و حتی چند بار هم به دوستان و آشنایانش تلفن زده است با این حال تا هفته آینده که پزشکان درباره ترخیص او نظر بدهند، باید در بخش عمومی بیمارستان دی بستری باشد.

بلالی از پیشکسوتان صنعت چاپ است که در چند دوره مختلف به عنوان یکی از خادمین نشر کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. وی تا چند سال پیش به عنوان نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران فعالیت می‌کرد.
 
 
کد مطلب 1202349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها