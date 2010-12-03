بلالی به بخش عمومی منتقل شد

محمدعلی پیش‌علی همکار محمد بلالی در شرکت چاپ "فرارنگ آریا" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته آقای بلالی یک بار به بخش عمومی منتقل شد اما با متشنج شدن حالش دوباره در سی سی یو بستری شد.

وی افزود: او الان در بخش عمومی است و وضعیتش نسبت به قبل بهتر شده است.

به گفته این همکاری بلالی، او الان می‌تواند صحبت کند و حتی چند بار هم به دوستان و آشنایانش تلفن زده است با این حال تا هفته آینده که پزشکان درباره ترخیص او نظر بدهند، باید در بخش عمومی بیمارستان دی بستری باشد.

بلالی از پیشکسوتان صنعت چاپ است که در چند دوره مختلف به عنوان یکی از خادمین نشر کشور مورد تقدیر قرار گرفته است. وی تا چند سال پیش به عنوان نایب رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران فعالیت می‌کرد.



