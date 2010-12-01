اعتراض شدید ایران به جعل نام خلیج فارس با احضار سفیر سوئیس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حقوقی- بین المللی وزرات امور خارجه در این ملاقات که امروز چهارشنبه صورت گرفت ،مراتب اعتراض شدید و ناخشنودی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام ناسنجیده دولت آمریکا را به سفیر سوئیس ابلاغ کرد.



وی با تسلیم یادداشت اعتراض به سفیر سوئیس اظهار داشت: واقعیت های تاریخی و بلا منازع بیانگر آن است که نام "خلیج فارس" برای مشخص کردن پهنه آبی واقع بین جمهوری اسلامی ایران و شبه جزیره عرب استفاده می شود. مجموعه نقشه ها، اسناد و کتب منتشره از سوی مراجع معتبر و رسمی دنیا در ادوار تاریخی و در طول چند قرن اخیر نیز موید این امر است.



مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان در ادامه اظهار داشت: افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج از کشور با حساسیت زیادی به کارگیری نام مجعول و تحریف شده به جای نام خلیج فارس را دنبال می کند و جای تعجب است که کشوری که خود چند صد سال بیشتر قدمت ندارد به دلیل دشمنی غیر منطقی با جمهوری اسلامی ایران اقدام به جعل نام برای پهنه آبی خلیج فارس که قدمتی چند هزار ساله دارد نماید.



خانم لیویا لئو اگوستی سفیر سوئیس در تهران اعلام نمود مراتب را به دولت آمریکا منعکس خواهد کرد.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه روز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که واکنش ایران در قبال استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس از سوی نیروی دریایی ارتش آمریکا را جویا شد، گفت: وقتی برخی از مقامات رسمی مثل مقامات آمریکایی خود را به تجاهل زده و به رغم اسناد روشن تاریخی از واژه جعلی در رابطه با خلیج فارس استفاده می کنند افکار عمومی ایران به واقع تحریک می شود ولی باید بدانند با این اقدام بیشتر اعتبار خود و مجامع بین المللی را زیر سئوال برده و در عین حال از این رفتارها فایده ای حاصل آنها نخواهد شد.