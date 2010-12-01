وضعیت تجهیزات هلال احمر ایران رضایتبخش است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، "تونی تینگبرگ" بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزشی مدرسه میدانی در کرج در جمع خبرنگاران افزود: دوره آموزشی مدرسه میدانی در خصوص فعالیتهای امداد و نجات در کرج برگزار می شود که این امر با حمایتهای صلیب سرخ، جمعیت هلال احمر ایران و هلال احمر شهرستان کرج صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای برگزاری این برنامه، تجهیزاتی اختصاص یافته ضمن اینکه باید گفت که جمعیت هلال احمر ایران بسیار مجهز است که این امر، اثربخشی فعالیتهای آن را افزایش می دهد.

این مسئول بیان کرد: محلی در منطقه محمدشهر کرج برای برگزاری دوره آموزشی مدرسه میدانی و مانور انتخاب شده که دلیل انتخاب این محل، موقعیت مناسب و مطلوب آن برای برگزاری برنامه یادشده بوده است.

محل انتخاب شده به جوامع محلی هدف نزدیک است

تینگبرگ اضافه کرد: محلی که انتخاب شده، به جوامع محلی مورد هدف نزدیک است که این امر باعث می شود فعالیتهای مربوطه به نحو مطلوبتری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری دوره آموزشی یادشده، افزایش توان امدادرسانی و آمادگی امدادگران در زمان پس از بروز حوادث است.

این مسئول گفت: امدادگرانی از چندین کشور دنیا در برنامه یادشده حضور دارند ضمن اینکه این برنامه چندین روز ادامه دارد.

هماهنگی ها از چند ماه قبل صورت گرفته است

وی اضافه کرد: برای انجام هماهنگی در زمینه برگزاری دوره آموزشی مدرسه میدانی و مانور در ایران، از چند ماه قبل فعالیتهای مربوطه انجام گرفته و به این منظور چند بار به ایران سفر کرده ایم.

تینگبرگ عنوان کرد: صلیب سرخ جهانی و هلال احمر ایران از برگزاری دوره یادشده استقبال کرده اند و همکاری های خوبی در این خصوص از سوی آنها صورت گرفته است.

وی افزود: قرار است چند روز دیگر مانور عملیاتی امداد و نجات نیز در محمدشهر برگزار شود که این امر پس از پایان دوره آموزشی یادشده صورت می گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از تفاوتهای دوره آموزشی مدرسه میدانی با دیگر آموزشهای مرتبط این است که مدرسه میدانی شامل انجام دادن و یاد گرفتن است و به هر دوی این موارد توجه کافی دارد.

وی یادآور شد: کل برنامه یعنی دوره آموزشی و مانور عملیاتی چندین روز ادامه دارد و روز پایان برنامه نیز 23 آذرماه خواهد بود.