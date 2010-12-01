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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

تقی پور خبر داد:

شبکه اینترنت ملی سال 92 راه اندازی می شود

شبکه اینترنت ملی سال 92 راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه اینترنت ملی تا سال 92 راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر استانی هیئت دولت به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: طرح شبکه اینترنت ملی در چند مرحله اجرایی می شود که مرحله نخست آن امسال به بهره برداری خواهد رسید؛ اما مرحله پایانی در سال 92 به پایان می رسد.

وی خاطر نشان کرد: شبکه ملی اینترنت یا شبکه اطلاعات ملی بر پایه پروتکل اینترنت طراحی شده و یکی از زیر ساختهای اصلی دولت الکترونیک محسوب می شود و پهنای زیاد باند ارسال تصویر، صوت و حجم زیاد اطلاعات از ویژگی های این شبکه است.
 
تقی پور درباره افزایش سرعت اینترنت گفت: با پهنای باند یعنی محدودیتی در سرعت نخواهیم داشت و خدمات را می توان با سرعت بیش از 8 مگابایت دریافت کرد.
 
وی درباره دکلهای ایرانسل در منازل افزود: این دکل ها در زمان ثبت سفارش، گمرک و پس از نصب از لحاظ استانداردهای زیست محیطی بررسی می شوند و اگر استانداردها رعایت شوند اجازه فعالیت دارند.
کد مطلب 1202361

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