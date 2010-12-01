کاهش مصرف شیر هزینه های زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین چمنی ظهر چهارشنبه در همایش " فرآورده های شیری، محور سلامت استخوان " در سالن حکمت دانشگاه گیلان افزود: مصرف شیر و فرآورده های پاستوریزه نقش اساسی در تامین سلامت انسان داشته بطوریکه متوسط بدن انسان بسته به سن روزانه به 800 تا هزار و 200 میلی گرم کلسیم نیاز دارد.

نماینده انجمن صنایع لبنی و مشاور صنایع شیر ایران، شیر را تنها ماده غذایی نامید که می تواند جای آب و غذا را بگیرد.

وی در ادامه از مهمترین راههای پیشگیری بیماری پوکی استخوان را دریافت کافی کلسیم برشمرد و گفت: استخوانها از کلسیم تشکیل شده اند از سن 35 تا 50 سالگی خروج تدریجی قسمتی از ذخایر کلسیم استخوان بدن آغاز می شود.

پوکی استخوان قابل درمان نیست اما قابل پیشگیری است

چمنی عنوان کرد: پوکی استخوان قابل درمان نیست اما قابل پیشگیری است، بنابراین برای تعدیل و پیشگیری از سرعت کاهش تراکم استخوانی، استفاده از منابع کلسیم که مهمترین تامین کننده آن شیر و فرآورده های شیری است همراه با حرکات و فعالیتهای بدنی متناسب با سن و بهره مندی از نور آفتاب بسیار مهم و ضروری است.

وی همچنین به نقل از روایات مختلف شیر را " غذا، واکسن، دارو و آقای نوشیدنی ها " ذکر کرد و افزود: قند موجود در شیر هیچگونه ضرری برای بیماران نخواهد داشت.

مشاور صنایع شیر ایران با بیان اینکه در گذشته تخصیص یارانه ها موجبات افزایش سرانه بیش از حد مواد غذایی مانند قند و شکر مصرفی در سبد غذایی مردم شده است، خاطر نشان کرد: نتیجه این تصمیم گسترش انواع بیماریهای قلبی، عروقی، دیابت، چاقی و مرگ و میر ناشی از این نوع بیماریهاست.

وی بیان داشت: بی تردید امروز تامین سلامت در نیل به توسعه پایدار نقش محوری دارد، با تامین سلامت است که می توان ابعاد اجتماعی، روانی و معنوی جامعه سالم را بنیان نهاد.

چمنی گفت: این مهم زمانی تحقق می یابد که کلیه نهادهای دولتی، غیر دولتی و خصوصی با یک رسالت مشترک و همکاری تنگاتنگ در این زمینه اهتمام ورزند.

وی همچنین از تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار تن انواع فرآوردههای لبنی در واحدهای تولیدی صنایع شیر ایران خبر داد و افزود: این مقدار فرآورده لبنی در 14 واحد تولیدی وابسته به صنایع شیر ایران در سراسر کشور تولید می شود.

نماینده انجمن صنایع لبنی و مشاور صنایع شیر کشور اظهارداشت: در کارخانه های صنایع شیر ایران 270 نوع محصول شامل انواع فرآورده های لبنی از جمله انواع پنیر، ماست، کره، خامه و سایر موارد تهیه و روانه بازار می شود.

وی گفت: طبق آمارهای موجود در سطح کشور 850 واحد در زمینه تولید فرآورده های لبنی فعال است.

مصرف سرانه شیر در ایران یک سوم کشورهای دنیا/ مصرف سرانه نوشابه های قندی در کشور بالاست

چمنی در ادامه با ابراز نگرانی از بالا بودن مصرف سرانه نوشابه های قندی در کشور خاطر نشان کرد: مصرف سرانه نوشابه های قندی در کشور دو برابر استانداردهای اروپایست، در حالیکه مصرف سرانه شیر در ایران یک سوم کشورهای پیشرفته دنیاست.

وی همچنین با اعلام اینکه توزیع شیر مدارس از سوی دولت کاری بسیار ارزشمند و بزرگی است برلزوم فرهنگ سازی، آشنایی هر چه بیشتر والدین با اهمیت و تاثیرات شیر بویژه در رشد مناسب دانش آموزان، جلوگیری از پوکی استخوان و نیز آشتی دادن دانش آموزان با شیر تاکید کرد.

کارشناس برجسته صنعت شیر کشور نیز در این همایش به ویژگیهای مختلف شیر از نظر ارزش غذایی، روشهای سالم سازی، بیماریهای قابل انتقال از راه شیر و علل لزوم مصرف شیر اشاره کرد و گفت: ارزش غذایی شیر شامل پروتئین، املاح، کربوهیدراتها، چربی و ویتامین هاست.

ثریا نواب پور همچنین با اشاره به روشهای سالم سازی شیر افزود: پاستوریزاسیون یکی از روشهای سالم سازی است که در آن شیر در دمای 75 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه می ماند و میکروبهای بیماری زا نابود می شوند.

وی استریلیزاسیون را از دیگر روشهای سالم سازی شیر دانست و گفت: در این روش شیر در دمای 135 درجه سانتیگراد به مدت دو تا چهار ثانیه می ماند و کلیه میکروبهای بیماری زا و غیر بیماری زا نابود می شوند.

وی ادامه داد: شیرهای استریلیزه برای مصارف خانگی بسیار مناسب تر بوده و درصورتیکه بسته بندی آن باز نشود در محیط خارج از یخچال تا تاریخ مصرف درج شده قابلیت مصرف دارد از سوی شیر برای یکنواختی چربی موجود در آن در دمای 55 تا 60 درجه تحت فشار زیاد از منافذ بسیار باریکی عبور می دهند که به این کار " هموژنیزاسیون " می گویند.

کارشناس صنعت شیر ایران تصریح کرد: جوشانیدن به مدت 15 دقیقه بیش از 50 درصد ‌از ارزش غذایی شیر می کاهد. بنابراین بهتر است بجای شیر فله که ناقل بیماریهای تب مالت، لیستریوز، سل گاوی و اسهال است از شیرهای پاکتی استفاده کرد.

مصرف سالیانه 300 لیتر شیر بصورت مستمر ضروری است

وی مصرف میانگین سالیانه 300 لیتر شیر بصورت مستمر را برای سلامت جسم، افزایش قد در کودکان و نوجوانان و ارتقاء هوش و قدرت فراگیری ضروری دانست و عدم مصرف آن را عامل کوتاهی قد، ابتلاء به بیماریهای استخوان، دندان و لثه، آمادگی برای ابتلاء به بیماریهای عفونی و مشکلات بینایی بیان کرد.

نواب پور تاکید کرد: مستمر و مداوم بصورت روزانه سه لیوان شیر بنوشید تا فشارخون، احتمال سنگ کلیه و مثانه و عوارض نقرس کاهش و همچنین از ذخیره چربی اطراف شکم، کمر و چاقی جلوگیری و ‌عوارض و ناراحتی های قبل از قاعدگی تخفیف یابند.

وی همچنین گفت: از سال 1930 میلادی که روش پاستوریزاسیون برای سالم سازی شیر در دنیا معمول شد، عرضه شیرخام در کشورهای صنعتی ممنوع و عرضه کنندگان مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند، این درحالیست که در ایران هنوز شیرخام عرضه می شود.

مصرف شیر فله از سوی مردم ناشی از نگاه غلط به خواص شیرخام است

کارشناس صنعت شیر مصرف شیر فله از سوی مردم را ناشی از نگاه غلط به خواص شیرخام دانست و افزود: متاسفانه برخی مردم با این تصور اشتباه که محصولات لبنی سنتی خواص بیشتری دارند آن را مصرف و عواقب خطرناک بیماریهای چون تب مالت، سل، اسهال و التهابات گوارشی را به خود تحمیل می کنند.

وی در ادامه شیر بسته بندی شده که در طول زنجیره تولید تحت شرایط بهداشتی و ایمن است و در یک سیستم عاری از باکتری در پاکتهای شش لایه بسته بندی می شود را عاری از هرگونه مواد نگهدارنده و حافظ کل ارزش تغذیه ای شیر و با قابلیت نگهداری طولانی تر توصیف کرد.

در این همایش یکروزه که جمعی از مسئولان استانی و کشوری، مدیران مدارس و کارشناسان بهداشت تغذیه و سایر مدعوین حضور داشتند، مدیرعامل شرکت شیر پگاه گیلان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکتر محمد صادق کرمانی در خصوص اهمیت و نقش شیر در تغذیه و حفظ سلامت و سایر موارد سخنانی ایراد کردند.