274نفر مبتلا به ایدز در آذربایجان غربی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان ظهر چهارشنبه در همایش ایدز که در محل سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی(ره) ارومیه برگزار شد، افزود: بر اساس آمارهای منتشر شده هم اکنون بیش از 33 میلیون نفر مبتلا به ایدز در جهان شناسایی شده که این میزان در کشور 21 هزار و 800 نفر است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه سالانه 2.7 میلیون نفر در دنیا مبتلا به این بیماری مهلک می شوند، اظهار داشت: بر اساس آمار تخمینی به دست آمده تعداد مبتلایان به ویروس HIV در ایران چهار برابر آمار اعلام شده است.

رفع تبیعض دیدگاهی به بیماران ایدزی در جامعه ضروری است

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی با اشاره به شعار امسال روز جهانی ایدز سازمان بهداشت با عنوان" پیشگام شویم تا توانمند کنیم و تحقق بخشیم" بیان داشت: در این راستا امسال در سه مرکز مشاوره استان، افراد مشکوک بصورت رایگان پذیرش و آزمایشهای لازم از آنها اخذ می شود.

دهقان با بیان اینکه رفع تبعیض رفتاری در جامعه یکی از اهداف اصلی دانشگاه در سالجاری در راستای حمایت از بیماران مبتلا به ایدز عنوان و خاطر نشان کرد: این افراد نیازمند حمایتی معنوی خانواده و جامعه بوده و نباید از متن اجتماع ترد شوند.