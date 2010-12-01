حمایت از اساتید فرهنگی فارس به جد دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، روح الله احمدزاده در دیدار با دو تن از فرهنگوران استان استاد تجویدی و استاد سی سختی با بیان اینکه معرفی بزرگان فرهنگ و ادب و هنر وظیفه ماست، گفت: در این راستا برای معرفی اساتید فرهنگی به عموم جامعه به ویژه نسل جوان از هیچ اقدامی فروگذاری نخواهیم کرد.

وی افزود: استان فارس و شهر شیراز، شیرازه فرهنگ و تمدن این سرزمین است و گنجینه ای ناب از مفاخر، مشاهیر، هنرمندان و فرهنگوران بوده که تاکنون در معرفی این بزرگان و حمایت از آنها، عرضه و معرفی آثارشان کوتاهی شده که با توجه به رویکرد فرهنگی دولت سعی در رفع کوتاهیها و نواقص گذشته داریم.

افتتاح سرای اهل فرهنگ و هنر در شیراز

استاندار فارس ادامه داد: در آینده ای نزدیک "سرای اهل فرهنگ و هنر" در شیراز افتتاح می شود که یک محیط بسیار مناسب جهت عرضه آثار اساتید و فرهیختگان بوده و از سوی دیگر می تواند محلی برای دیدار، گفتگو و تبادل نظر اهالی فرهنگ و ادب و هنر باشد.

وی افزود: فرهنگ غنی و تمدن سراسر افتخار اسلامی و ایرانی می‌تواند پیشتیبان خوب و محل اتکای نسل جوان باشد تا با تکیه بر این فرهنگ سراسر معنویت، اخلاق، عدالت خواهی و ارزشهای انسانی مصون و بی نیاز از فرهنگ و تمدن غربی باشند.

احمدزاده اظهار داشت: تقدیر و تجلیل از اساتید فرهیخته، پیشکسوت، اهل فرهنگ و هنر این سرزمین در واقع احترام به ارزشهای والای انسانی است.

در این دیدارها، هر یک از این اساتید فرهیخته ضمن قدردانی از استاندار فارس به جهت توجه ویژه به حوزه فرهنگ و حمایت از فرهنگیان و هنرمندان استان، به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل فرهنگی فارس پرداخته و نواقص و مشکلات موجود را مطرح کردند.

استاد سی سختی که سالها به تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم پرداخته، در راستای خدمت به اهل علم و دانش تاکنون 18 کتاب ارزشمند در حوزه روانشناسی، تعلیم و تربیت، پزشکی و معرفی مفاخر و مشاهیر دنیا ترجمه کرده است.

استاد سی سختی هم اینک در سن 80 سالگی، هر هفته حداقل دو عنوان مقاله را ترجمه و به چاپ می رساند.

استاد تجویدی نیز مینیاتوریست زبردست شیرازی است که با الهام از میراث معنوی، تاریخ سرشار از افتخار و ادبیات غنی این سرزمین به خلق آثار هنری ارزشمند پرداخته است.

تابلوی "نوروز در تخت جمشید" یکی از آثار معروف استاد تجویدی بوده که حدود چهار سال زمان صرف آن شده است.