200 تن کالای قاچاق در فارس امحا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، غلامحسین زارع پور در هشتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس با اشاره به اقدامات این کمیسیون گفت: ارزش این کالاها 25 میلیارد ریال بوده که طی پنج نوبت امحا شده است.

وی افزود: احراز مقام نخست استان فارس در بحث مبارزه با قاچاق کالا حاصل هماهنگیهای مطلوبی بوده که در دستگاه‌های عضو این کمیسیون وجود داشته است.

همچنین معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس نیز در این کمیسیون گفت: دشمنان نظام برای خدشه وارد کردن به اعتقادات فرهنگی مردم و جوانان کشورمان در حالی اقدام به ارسال محموله های قاچاق می کنند که با نگاهی گذرا به میزان هزینه‌های انجام شده توسط آنها به وضوح مشخص می‌شود که این اقدامات بدون در نظر گرفتن میزان تقاضا و صرفا براساس وارد کردن هجمه های منفی به قشر جوان جامعه صورت می گیرد.

حامد دهقانان با اشاره به لزوم اجرای زیرساختهای لازم برای جلوگیری از فعالیتهای سازماندهی شده‌ای که از خارج از مرز هدایت می شوند، تاکید کرد: با تدابیر ویژه استاندار فارس امیدواریم که شاهد کاهش فعالیت این گروه‌ها در ترانزیت کالای قاچاق در این استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات اثربخش اعضای این کمیسیون که با اتخاذ و اجرای مطلوب سیاستهای کلان کشور موفق شدند جایگاه نخست کشور را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عاید استان کنند، افزود: انتظار مردم استان فارس در خصوص مبارزه با قاچاق کالا به ویژه در خصوص توزیع و حمل مشروبات الکلی، برخورد قاطعانه است.