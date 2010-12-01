۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۶

30 شرکت تعاونی دانش بنیان در فارس تاسیس شده است

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون استان فارس گفت: 30 شرکت تعاونی دانش بنیان در سال جاری با همت نخبگان و دانش آموختگان در این استان تاسیس شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمدحسین گلریز خاتمی در جلسه ای که به منظور آموزش دانشجویان جهت آشنایی با مباحث خود اشتغالی و بازار کار برگزار شد، تصریح کرد: با توجه به سیاستهای دولت در واگذاری امور به مردم و ایجاد اشتغال از طریق توانمندسازی نیروهای جامعه، می طلبد که دانشجویان در راستای ایجاد اشتغال پایدار تلاش کنند.

وی با بیان اینکه این امر می تواند برای کارهای ساده و تخصصی و فوق تخصصی تعریف شود، اظهار داشت: البته حضور در بخش تعاون و گستردگی شرکتهای تعاونی نیازمند شناخت و آشنایی افراد جامعه بوده که در این خصوص دانشگاهیان می توانند کمک شایانی به توسعه بخش تعاون وایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و دانشجویان کنند.

مدیر کل تعاون استان فارس اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشجو در زمان تحصیل در انحصار دانشگاه است از این رو جامعه دانشگاهی می تواند با هدایت دانشجویان انجام کارهای گروهی و تعاونی را آموزش دهد و آنها را به سمت راه اندازی شرکتهای تعاونی با توجه به سرمایه اندک راهنمایی کند.

وی یکی از راههای ایجاد اشتغال پایدار را تشکیل تعاونیهای دانش بنیان دانست و گفت: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف می توانند با توجه به رمز موفقیت کشورهای توسعه یافته در استفاده از نیروهای دانش آموخته، کارشناس و جوان به منظور دستیابی به فناوریهای نو و با تکیه بر اندیشه و کارآمدی دانش پژوهان به تشکیل شرکتهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و صنعت و خدمات روی آورند.

گلریزخاتمی با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از 30 شرکت تعاونی دانش بنیان باهمت نخبگان و دانش آموختگان در فارس تاسیس و در حال فعالیت هستند، ادامه داد: به منظور ارتباط بیشتر دانشجویان و اساتید دانشگاهی با بخش اقتصاد تعاونی با همکاری دانشگاه شیراز دفتری تحت عنوان دفترتوسعه وکارآفرینی تعاون در دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی تاسیس شده تا دانشجویان از خدمات وپشتیبانیهای بخش تعاون در راستای ایجاد اشتغال آگاه شوند.

کد مطلب 1202378

