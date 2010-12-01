مراحل ایجاد سه خوشه جدید صنعتی در فارس به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، علی همت با بیان اینکه زمینه فعالیت خوشه های صنعتی مطالعه شده در حوزه های رب گوجه و شوریجات در مرودشت، آب معدنی در سپیدان و خرما در جهرم است، گفت: تا پایان امسال مراحل اجرایی و عملیاتی فعالیت خوشه صنعتی رب گوجه و شوریجات انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خوشه صنعتی شوریجات مرودشت حدود 20 واحد صنعتی به فعالیت می پردازند که اجرای طرح خوشه صنعتی و حمایتهایی که از واحدهای عضو خوشه توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس انجام خواهد شد ارتقای فعالیت واحدها در زمینه تولید و صادرات را به دنبال دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: علاوه بر آن، هم اکنون مراحل عملیاتی و فعالیت دو خوشه صنعتی گلاب و عرقیات گیاهی میمند و خوشه صنعتی سنگ شمال نیز در حال انجام است و فعالیت آن حدود دو سال است که در استان انجام می شود.

وی با بیان اینکه توسعه خوشه های صنعتی به عنوان یکی از برنامه های مهم راهبردی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران محسوب می شود، اظهار داشت: در این زمینه و باتوجه به ظرفیتهای صنعتی استان فارس کار مطالعاتی و شناسایی خوشه های جدید صنعتی متناسب با توانمندیهای این استان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اضافه کرد: باتوجه به اینکه توسعه خوشه ها سبب ارتقای فعالیت صنایع کوچک مرتبط با آن می شود از ایجاد و توسعه خوشه های جدید حمایت می کنیم.

همت افزود: اجرای طرح خوشه صنعتی باعث ارتقای سطح تولید محصولات، استانداردسازی محصولات و افزایش اشتغال و به روز کردن ماشین آلات خط تولید در واحدهای تولیدی صنعتی عضو خوشه صنعتی می شود.