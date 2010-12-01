ورودی پرونده ها در تشکیلات قضایی مازندران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر استانی دولت به مازندران در جلسه شورای قضایی استان با اشاره به مصوبات برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد: بواسطه این مصوبات کمبود و نارساییها در دادگستریها و سازمانهای تابعه در بخشهای مختلف کم و جبران شود.

وی با قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه قضایی استان با مدیران، مسئولان سازمانهای تابعه بر پیگیری امور و مصوبات شورای قضایی استان به ثمر رسیدن نتایج این مصوبات تاکید کرد.

بختیاری اضافه کرد: بودجه هایی برای جبران کمبودها و رفع مشکلات در تشکیلات قضایی در نظر گرفته شده که در بودجه سالانه قوه قضاییه لحاظ خواهد شد.

حجت الاسلام حسین طالبی، رئیس کل دادگستری مازندران با ارائه گزارشی از عملکرد بخش های مختلف دادگستری استان، اساسی ترین کمبودها و مشکلات را کمبود نیروی اداری و قضایی عنوان کرد.

وی خواستار حمایت از تشکیلات قضایی استان توسط دولت در این بخشها شد.

طالبی همچنین وضعیت رسیدگی به پرونده ها را در مازندران را خوب توصیف کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی پرونده ها به تشکیلات قضایی استان ، میزان رسیدگی به پروندها کاهش نیافته است.