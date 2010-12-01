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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۷

صابری:

ترور نخبگان تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

ترور نخبگان تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: ترور نخبگان تاثیری در اراده ملت ایران در ایستادگی مقابل کینه و توطئه های دشمنان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر اردبیل، سیدحسین صابری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان با محکوم کردن ترور دو تن از اساتید برجسته ایرانی اظهار داشت: این حرکتهای کور، تاثیری در اراده محکم ملت ایران در دستیابی به استقلال و خودکفایی ندارد.

وی شهادت و فقدان استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی را حادثه ای ناگوار برای مردم ایران عنوان کرد و افزود: ولی دشمن باید بداند که ده ها دانشمند پرورش یافته، راه همکارانشان را ادامه خواهند داد و تربیت این گونه افراد نخبه در کشور ادامه خواهد یافت.

استاندار اردبیل با بیان اینکه نسل ما پیرو مکتب پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) بوده و از شهادت و کشته شدن در راه خدا واهمه ندارد، اضافه کرد: این نسل تا آخر با تبعیت از فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری، پای اصول خود ایستاده و آن را با هیچ چیز معاوضه نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: ملت ایران در اوایل انقلاب و در دهه 60 نیز در برابر اقدامات تروریستی منافقین کوتاه نیامد و امروز که کشور ما در اوج اقتدار خود قرار دارد، این حرکتهای کور فایده ای برای آنان نخواهد داشت.

صابری ابراز داشت: با وجود ارتش قدرتمند در کنار سپاه دلاور و بسیجیان جان برکف، دشمنان جرات هیچ حرکت نظامی علیه ایران را نداشته و تحرکات سیاسی دشمنان نیز در مقابل عزم وارده ملی ایرانیان محکوم به شکست است.

وی همچنین به اقدامات دشمنان در تحریم کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: این تحریمها نه تنها نتیجه ای برای دشمنان نداشته، بلکه موجب خودکفایی و توسعه اقتصادی کشور نیز شده است.

استاندار اردبیل متذکر شد: به طوری که پیش از تحریمها ما روزانه 50 میلیون لیتر واردات بنزین داشتیم، اما پس از تحریمها با اراده کارشناسان صنعت نفت و با اصلاح ساختار پالایشگاه ها در تولید بنرین به خودکفایی و حتی صادرات نیز رسیدیم.

وی در پایان تمامی این موفقیتها را در سایه لطف خداوند و هدایت مقام معظم رهبری و تکیه بر مردم دانست و خاطرنشان کرد: باید قدردان این نعمت بوده و در راستای احکام اسلامی، خدمتگزار مردم باشیم. 

کد مطلب 1202384

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