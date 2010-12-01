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۱۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

همزمان با سفر دولت/

80 زندانی غیرعمد در مازندران آزاد شدند

80 زندانی غیرعمد در مازندران آزاد شدند

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با سومین سفر رئیس جمهور به مازندران، 80 زندانی غیرعمد در استان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری عصر چهارشنبه در مراسم آزادی زندانیان غیرعمد مازندران در ساری اظهارداشت: از استقبال گرمی که مردم از دولت مردان دهم بعمل آوردند قطعا دولت خدمتگزار قدرشناسی مردم با وفا و متدین را فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مازندران در طول پیروزی شکوهمند انقلاب و دفاع مقدس بیش از 10 هزار و 400 شهید، سه هزار و 566 جانباز و دو هزار و 384 آزاده تقدیم نظام اسلامی کرده است بیان داشت: رشادتها، جانفشانیها و ایثارگریهای مردم ولایی استان در تاریخ انقلاب اسلامی برای همیشه به ثبت رسیده است.

وزیر دادگستری به آزاد سازی زندانیان مشمول جرائم مالی غیر عمد اشاره کرد و گفت: در این سفر 80 زندانی مشمول جرائم مالی غیر عمد با کمک های مردمی و ستاد دیه استان جمعا با پرداخت بیش از هشت میلیارد و 554 میلیون ریال از زندانهای استان آزاد شدند.

بختیاری با بیان اینکه تعداد زندانیان آزاد شده استان به 187 نفر می رسد تصریح کرد: این افراد به لحاظ دیه بدهکارند و بزهکار نبوده و  مجرم نیستند که آزاد سازی این افراد از زندان ها از کارهای حسنه دولت نهم و دهم است.

کد مطلب 1202388

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