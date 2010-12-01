80 زندانی غیرعمد در مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری عصر چهارشنبه در مراسم آزادی زندانیان غیرعمد مازندران در ساری اظهارداشت: از استقبال گرمی که مردم از دولت مردان دهم بعمل آوردند قطعا دولت خدمتگزار قدرشناسی مردم با وفا و متدین را فراموش نخواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مازندران در طول پیروزی شکوهمند انقلاب و دفاع مقدس بیش از 10 هزار و 400 شهید، سه هزار و 566 جانباز و دو هزار و 384 آزاده تقدیم نظام اسلامی کرده است بیان داشت: رشادتها، جانفشانیها و ایثارگریهای مردم ولایی استان در تاریخ انقلاب اسلامی برای همیشه به ثبت رسیده است.

وزیر دادگستری به آزاد سازی زندانیان مشمول جرائم مالی غیر عمد اشاره کرد و گفت: در این سفر 80 زندانی مشمول جرائم مالی غیر عمد با کمک های مردمی و ستاد دیه استان جمعا با پرداخت بیش از هشت میلیارد و 554 میلیون ریال از زندانهای استان آزاد شدند.

بختیاری با بیان اینکه تعداد زندانیان آزاد شده استان به 187 نفر می رسد تصریح کرد: این افراد به لحاظ دیه بدهکارند و بزهکار نبوده و مجرم نیستند که آزاد سازی این افراد از زندان ها از کارهای حسنه دولت نهم و دهم است.